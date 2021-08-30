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美認證中國留學生「受軍事訓練」遣返　中國外交部抱怨「歧視」

▲▼美國德州休士頓喬治·布什洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）海關。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國機場海關認為中國留學生接受過軍事訓練，當場遣返，照片為休士機場海關示意圖，非當事海關。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

美國休士頓機場海關日前盤查3名中國留學生，在他們的手機當中發現軍事訓練的照片，認為危害美國國安當場遣返。對此中國外交部發言人汪文斌回應表示，美方做法嚴重損害中國赴美留學人員的合法權益，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作。

汪文斌在例行記者會上，回應相關提問指出， 8月15日，三名中國留學生持合法簽證在美國休斯頓機場入境時遭美方盤查，並遣返回中國，理由是三人受中國政府資助，或其個人手機內發現軍訓照片，因而被懷疑有軍方背景，中方對此強烈不滿，堅決反對，也就此向美方提出了嚴正交涉。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌認為美方做法「歧視特定國家」。（圖／CFP）

汪文斌說，美方以捕風捉影甚至是荒唐的藉口遣返中國留學生，嚴重損害中國赴美留學人員的合法權益，嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，這種針對特定國家留學生的歧視性做法，與美方自我標榜的開放自由理念和歡迎中國留學生的表態完全背道而馳，與開展國際人才交流的時代潮流背道而馳，是開歷史倒車，理應受到譴責。

汪文斌強調，中方敦促美方糾正錯誤，停止利用各種藉口對中國留學生無端限制和打壓，停止阻撓破壞中美人文交流的言行，中方將繼續支持中國留學人員依法維護他們的正當合法權益。

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