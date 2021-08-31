台中43間餐廳同一地址　外送員入內驚見「超猛平板牆」狂跳通知

記者柯沛辰／綜合報導

台中豐原的外送員近期接到多筆不同餐廳的訂單，卻都是到同一個地點取餐，不禁一頭霧水。後來逐一清點才發現，同一個地址在2大平台上竟有43家店，數量之多，令人咋舌，連外送員都會搞混，但若入內一看，就會看到吧台上擺滿平板，而且叫餐的通知鈴聲此起彼落，相當壯觀。

店內除了吧台放了近10台手機，還有一面「平板牆」，大大小小總計有43台行動裝置，全部都是拿來接單的。不過，店員動作老練，逐一點按螢幕上的確認鍵，再根據印出的單據出餐，完全不手忙腳亂。

▲吧台擺滿一整排的手機，叫餐通知響個不停。（圖／東森新聞）

業者透露，他們以前是做百貨公司美食街的，現在看準消費者想要逛街、東挑西選的心理，所以才用外送平台打造「虛擬美食街」，「有限的空間，做無限的可能」。

不過，仔細算算，全店43個手機平板，外送平台裝機費每個都要500、600元，每個月成本至少支出2萬5000元。另外，一個廚房要賣43家店面的上百種品項，到了用餐尖峰時段，也必須9名員工「全部動起來」才夠應付。

▲▼店員快速熟練地按下確認，逐一接單。（圖／東森新聞）

至於會不會虧本？業者表示，只要食材部分是統一採買，加上有買到一定份量，成本不會拉高太多，「畢竟（主菜）也是豬雞牛去做變化，用不同烹調方式」。

一名外送員接受《東森新聞》訪問時表示，當地約有2成訂單都來自這個地址，「一開始看到地址，會想說怎麼又是這邊，會搞混是一定的」。

對此，外送平台則表示，只要店家有餐飲登記、不影響顧客及外送員權益，一址多店並無違法，也不會干涉。

▼店外各式餐廳旗幟林立，但其實都來自同一家店。（圖／東森新聞）