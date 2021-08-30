幼女突頭痛、雙手顫抖...媽攔不到車超無助！　陌生熊貓哥1舉動暖爆

▲熊貓外送員載母女倆去醫院急診。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳怡靜／綜合報導

實在太暖心！一名媽媽透露，女兒日前不明原因突然頭痛、雙手顫抖，在大街上要攔計程車帶女兒去醫院，卻遲遲攔不到車，心急如焚的她準備打電話叫車時，突然一名熊貓外送員發現了她們，二話不說放下食物箱，立刻載著母女倆到醫院急診，讓她感動地直呼，「真的很謝謝您，您好心一定會有好報。」

這名媽媽在臉書社團「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」PO文表示，23日晚間10點孩子不明原因頭痛、雙手顫抖不已，她趕緊帶女兒出門，沒想到大街上卻攔不到計程車，「正在打55688之際，當下有位Food panda先生二話不說，車子騎過來、放下他的食物箱要我們馬上上車，他直接送我們去慈濟急診。」

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原PO著說，當下不斷詢問他的聯絡資訊，對方總是很客氣的說不用，到了急診室時，急著辦手續也來不及和對方留下聯絡方式，「寫下這篇感謝文 ，只是想告訴那位Food panda先生，謝謝您的幫忙，讓我們可以即時送醫，孩子很好，經過檢查和處理、初步有查出原因，可能是pseudoseizure（假性癲癇），週六也順利出院了。」她滿懷感激地說，「雖然我不知道您是誰、但我們真的真的很謝謝您，您好心一定會有好報，祝福您，訂單源源不絕、賺大錢。」

▲原PO發文感謝該名外送員。（圖／翻攝自臉書「我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店」）

貼文曝光後，該名熊貓哥的暖舉感動數千人，網友們紛紛直呼「好心會有好報的，祝福他」、「Foodpanda先生好讚，人間處處有溫暖」、「看完覺得心酸酸有點想哭」、「這時候遇到這種人真的會很想哭，會很感動」、「真的遇見菩薩了」。