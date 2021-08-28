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外送箱被塞「紅字包裹」詭異炸！她嚇傻求助　網：快去宮廟

▲▼在外送大箱裡看到詭異包裹。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲原PO在外送大箱裡看到寫滿紅字的詭異包裹。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

實習記者黃品臻／綜合報導

農曆七月還是小心謹慎為妙！一名女外送員近日分享，她在晚上外出送單時，突然發現機車外送籃內有個疑似用毛巾包裹的物品，且上面寫滿密密麻麻的紅字，讓她當場嚇壞，求問網友有沒有推薦宮廟，想去問問看、求平安。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文，分享平常外送通常東西都是放在小箱裡，除非東西太多才會放在大箱裡，但近日在取餐時，打開機車上的大箱卻發現有個詭異的包裹被丟在裡面，讓她瞬間發毛。她寫道，「發現被放了一捆類似毛巾，又像紙的東西...上面寫滿了密密麻麻的紅字，感覺好像血書，又像咒語，到底是什麼啦！」

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從原PO附上的照片可以看見，箱子裡的物品被橡皮筋緊緊地捆著，內容物被包的密不透風，看不出來是什麼，讓嚇傻的原PO急忙向網友求救「有高雄厲害的宮廟嗎？我想去問問看，我好擔心」、「害我整晚都害怕得睡不好」、「可以不要這麼缺德嗎」。

▲▼在外送大箱裡看到詭異包裹。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

▲原PO嚇的求助網友哪裡有宮廟可以去問問。（圖／翻攝自Facebook／外送員的奇聞怪事）

貼文一出引起網友們熱議，紛紛留言給原PO後續處理的建議，「問長輩啦～這種事情長輩應該更懂」、「最好都不要摸它，直接去警局報案看有沒有指紋」、「把東西丟掉，如果不放心再去大廟拜一下」、「求救信啊！趕快拿去警局，說不定能救人一命」、「這應該是在過衰運給別人，拿去宮廟化解比較好」、「步驟一，丟水溝或河，會流動最好。步驟二，找住家附近大廟或王爺廟稟告此事，並請神明作主化解此事即可」。

不過也有網友認為原PO不需要太過擔心，「亂丟垃圾而已，不用腦補」、「沒事沒事別嚇自己，當做亂丟垃圾就好」、「說不定是追你的男生給你的情書」、「放心人比鬼恐怖」、「不用多想，惡作劇而已，一些無聊的人會做的事」。

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