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新北推「生態服務給付」方案　廣邀友善環境耕作者參與說明會

▲新北推「生態服務給付」方案 廣邀友善環境耕作者參與說明會。（圖／新北市農業局提供）

▲東方白鸛於金山荷花田休息。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局為推動「生態服務給付」方案，將於9月2日、9月7日、9月8日，分別與瑞芳地區農會、三芝區公所、金山地區農會合作舉辦說明會，針對「生態服務給付」的理念、給付條件與方式，進行詳細說明，請有興趣的民眾蒞臨。

行政院農業委員林務局推動「瀕危物種與重要棲地生態服務給付」，鼓勵生物和棲地保護，新北市三芝區、石門區、金山區、貢寮區、雙溪區及萬里區的水梯田，以及貢寮區、金山區的水田都是可申請標的。

農業局指出，重要棲地給付主要分為棲地維護、棲地營造、棲地成效三個部分。棲地維護部分，「水梯田」需維持終年蓄（湛）水狀態，且不使用除草劑、獸鋏、毒餌等，並符合農藥安全檢出規範條件，「水田」維護條件與水梯田相同，差異在於維持蓄（湛）水狀態為休耕期間而非全年。

▲新北推「生態服務給付」方案 廣邀友善環境耕作者參與說明會。（圖／新北市農業局提供）

▲石門水梯田裡有台灣原生種圓田螺。

農業局表示，棲地營造部分，例如草生田埂、生態溝、田埂加寬等棲地改善，或者進行棲地動植物生態觀察紀錄等皆屬之。棲地成效部分，農友配合棲地營造執行生態觀察紀錄，經專業鑑識於農地上發現3種國家易危等級以上之瀕危植物，或是3種以上保育類野生動物，每案最高加發1萬元成效獎勵金。若在棲地維護、營造及成效觀察等三階段都達到標準，水梯田最高有機會領取每年7萬元生態薪水。「生態服務給付」詳情請見公告。

農業局說，說明會將於9月2日、9月7日、9月8日13:30至15:30分別於瑞芳地區農會雙溪農民活動中心三樓、三芝區公所五樓禮堂、金山地區農會農特產品展售中心二樓舉行，將分為計畫說明、案例分享、提問三個部分，每場次50人，額滿為止。

農業局長李玟表示，其實許多民眾對於生態、環境保育等議題是抱持高度參與意願，說明會除了能讓原本就有意願的民眾能夠更加了解之外，同時也讓更多人對該議題有所認識，相信透過說明會，能夠召集更多志同道合的同伴。另說明會一切防疫作為皆遵照中央之規範，請民眾放心參加，一起為新北市創造更加美好的環境。

▲新北推「生態服務給付」方案 廣邀友善環境耕作者參與說明會。（圖／新北市農業局提供）

▲石門水梯田。

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