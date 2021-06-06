嘉義民雄企業商家地方人士　捐防疫物資挺員警

▲嘉義縣議員葉孟龍捐防疫物資挺員警。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情尚未趨緩，警察協助防疫相關工作勤務持續繁重，為防止疫情傳染鏈擴散，以強力執法防堵疫情蔓延，守護民眾的人身安全，也由於警察站在第一線對抗疫情，暴露於染疫風險中，民雄地區社會企業及熱心人士紛紛捐贈抗疫物資給當地警方。

民雄分局防疫期間查獲數起「假關閉、真營業」與「勸導不聽未戴口罩」等違法傳染病防治法案件，當地商家、企業為感謝警方，由北回急難救助協會理事長盧立志、副理事長洪賢榮捐贈二氧化氯消毒液；民雄文雄眼鏡行捐贈護目鏡；民雄警友辦事處捐贈執勤防曬袖套；縣議員葉孟龍、議會機要黃啟豪捐贈防護面罩；民雄鄉長何嘉恆、三隻小豬農場經理陳鈞緯、台糖公司生物科技事業部、大林警友站站長王昆池、民興警友站站長羅元慶等捐贈75%消毒用酒精；民雄鄉長何嘉恆、力駿科技公司經理張元緯等捐贈除菌噴劑；民雄文教基金會董事長王安順、凃林松先生捐贈防疫防護膏及精油組；縣議員林淑完捐贈礦泉水；豐收警友站站長何振誠捐贈防護衣、N95口罩、鞋套等；大林慈濟醫院免費提供因公出入院區員警手套、防護衣、N95口罩…等物資挺警抗疫。



民雄分局長陳盈菖表示，感謝各界支持、體諒警察執勤辛勞，警察為民眾堅守崗位，請民眾落實防疫，守護你我的安全，也提醒同仁執勤時務必做好防護措施，確保自身健康與安全，警民同心協力，共度疫情難關。

▲嘉義縣議員林淑完捐防疫物資挺員警。（圖／記者翁伊森翻攝）