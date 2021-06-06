　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義民雄企業商家地方人士　捐防疫物資挺員警

▲民雄當地商家企業及地方人士捐防疫物資挺員警。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣議員葉孟龍捐防疫物資挺員警。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情尚未趨緩，警察協助防疫相關工作勤務持續繁重，為防止疫情傳染鏈擴散，以強力執法防堵疫情蔓延，守護民眾的人身安全，也由於警察站在第一線對抗疫情，暴露於染疫風險中，民雄地區社會企業及熱心人士紛紛捐贈抗疫物資給當地警方。

▲民雄當地商家企業及地方人士捐防疫物資挺員警。（圖／記者翁伊森翻攝）

民雄分局防疫期間查獲數起「假關閉、真營業」與「勸導不聽未戴口罩」等違法傳染病防治法案件，當地商家、企業為感謝警方，由北回急難救助協會理事長盧立志、副理事長洪賢榮捐贈二氧化氯消毒液；民雄文雄眼鏡行捐贈護目鏡；民雄警友辦事處捐贈執勤防曬袖套；縣議員葉孟龍、議會機要黃啟豪捐贈防護面罩；民雄鄉長何嘉恆、三隻小豬農場經理陳鈞緯、台糖公司生物科技事業部、大林警友站站長王昆池、民興警友站站長羅元慶等捐贈75%消毒用酒精；民雄鄉長何嘉恆、力駿科技公司經理張元緯等捐贈除菌噴劑；民雄文教基金會董事長王安順、凃林松先生捐贈防疫防護膏及精油組；縣議員林淑完捐贈礦泉水；豐收警友站站長何振誠捐贈防護衣、N95口罩、鞋套等；大林慈濟醫院免費提供因公出入院區員警手套、防護衣、N95口罩…等物資挺警抗疫。

▲民雄當地商家企業及地方人士捐防疫物資挺員警。（圖／記者翁伊森翻攝）


民雄分局長陳盈菖表示，感謝各界支持、體諒警察執勤辛勞，警察為民眾堅守崗位，請民眾落實防疫，守護你我的安全，也提醒同仁執勤時務必做好防護措施，確保自身健康與安全，警民同心協力，共度疫情難關。

▲民雄當地商家企業及地方人士捐防疫物資挺員警。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣議員林淑完捐防疫物資挺員警。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民雄當地商家企業及地方人士捐防疫物資挺員警。（圖／記者翁伊森翻攝）

ET快訊
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走
小學生名字「只有2劃」　報到秒被全校記住
萬華按摩女「感冒回彰化」重症確診　恐怖4疑點待釐清
「1790劑疫苗接種1955人」　竹北市衛生所：客家人我驕傲
沒封城「為何要罵搭車返鄉的人」？2派吵翻　網揭關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

梅威瑟灑上千萬爆買9輛豪車　勞斯萊斯自己開其他8輛送朋友

防疫3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

小孩在家超崩潰！梁詠琪變電腦通　鄭中基重拾地位靠「動森」

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

臭到懷疑喵生！牠聞腳「表情瞬間當機」　狂聞3次網笑：上癮了？

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台股原型ETF投資人數衝破157萬！　股民最愛前6檔大洗牌

小學生名字「只有2劃」...報到秒被全校記住！學霸父揭背後原因

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

家祭聚11人遭罰66萬？南投回應了

台南新聞處攝影接觸確診者　篩檢出爐

水利節最棒禮　石門水庫蓄水率日增

停課恐再延長　網友：家長們請堅強

新北「天震」三巨響　原因成謎！

台灣肺結核之父楊思標逝　楊敏盛感傷

林右昌：院所轉介確診　獎勵1萬

台南直播教學小兒感染醫師及明星藝人都來助陣

桃園美容美髮業暫停營業補助　業者：不夠繳房租　

林右昌：降2級不可能　以撐待變

桃園街道繫黃絲帶「我們需要疫苗」

何時恢復營業？桃園美容美髮業者透過直播問鄭文燦

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑

爸爸媽媽不用怕　台中市政府幫忙一起養孩子

更多熱門

相關新聞

各界捐贈防疫物資助台東抗疫

各界捐贈防疫物資助台東抗疫

因應新型冠狀病毒疫情，近日有不少各民間單位盡己之力紛紛慷慨解囊，捐贈相關防疫物資，提升台東防疫量能，台東饒慶鈴表示感謝，也分別分送到環保、消防等單位，提供第一線防疫人員更完善的防護。

挺第一線防疫！ 　慈濟捐3萬片防護面罩

挺第一線防疫！ 　慈濟捐3萬片防護面罩

網爆台大也鬧物資荒！病患「大小便在床上」

網爆台大也鬧物資荒！病患「大小便在床上」

北市旅店免費供醫護入住　業者求救：買不到防疫物資

北市旅店免費供醫護入住　業者求救：買不到防疫物資

陳宗彥：撥雙北醫院防疫物資2倍存量

陳宗彥：撥雙北醫院防疫物資2倍存量

關鍵字：

民雄防疫物資民雄分局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新疫情預言　6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

錢柏渝曝「酒精有柴油味」！廠商怒要求道歉

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面