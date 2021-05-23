嘉義民雄外籍移工群聚KTV嗨唱　縣府重罰30萬　

▲嘉義縣查獲外籍KTV多名移工群聚唱歌。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警方22日深夜在民雄鄉查獲某KTV有外籍移工群聚唱歌，衛生局將重罰30萬元，勞青處表示將加強移工防疫宣導與管理。另外，嘉義縣22日也同步關閉縣治地區設置有涼亭、遊戲設施、籃球場等體健設施的6個公園，以及教育處經管包括校園的運動場館與設施。

嘉義縣警方22日深夜9時許在民雄鄉查獲某外籍人士聚集的卡拉OK店應停業而繼續營業，現場有多名外籍移工群聚唱歌，衛生局將依違反傳染病防治法第37條第1項2款規定，重罰30萬元。

勞青處已加強外籍移工防疫宣導與管理，包括移工宿舍應定期消毒、移工每天量體溫並記錄、加強抽查仲介管理的宿舍、雇主應加強移工生活管理、發放及張貼多國語言防疫宣導海報、督促雇主於移工上班時段協助交通車(或電動機車)消毒並管制住宿人員及周邊人員進出、雇主發現移工有發燒、咳嗽等任何身體不適，應儘速陪同就醫，或撥打「1922」、「1955」專線。



除了產業類移工，家庭類移工透過訪視關懷一併發放多國語言防疫宣導文宣，同時在移工聚集的商店、公園等處多元管導發放文宣。

▲嘉義縣關閉運動器材及公園遊樂設施。（圖／嘉義縣政府提供）



另外，建設處、教育處、民政處22日已關閉社區、校園及廟埕等場域的籃球場、網球場及運動休閒場館(羽球場、跆拳道館、桌球館等..等)，並張貼禁止使用公告，必要時拆除部分設備或斷電關閉夜間照明，避免民眾群聚。

▲嘉義縣關閉所有運動器材及公園遊樂設施。（圖／嘉義縣政府提供）

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