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社會 社會焦點 保障人權

移民署追非洲豬瘟肉　2天查全台437處小吃攤、扣52公斤肉品

記者張君豪／台北報導

越南走私豬肉含非洲豬瘟病毒親台，內政部部長徐國勇及移民署署長鐘景琨極為重視，日前要求全國各縣市專勤隊會同檢警、衛政、動保及防檢局等單位，全面清查不明走私豬肉製品；移民署兩天動員1497人次，追查全國各地東南亞雜貨商行、外籍人士餐廳、小吃店及攤商等437處，查獲6件52.7公斤來源不明及標示不清的豬肉製品。

▲移民署動員全國外勤隊幹員查緝私購疑似非洲豬瘟肉的外籍小吃店。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署動員全國外勤隊幹員查緝私購疑似非洲豬瘟肉的外籍小吃店。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署專勤隊員還查扣大批生豬肉，還有業者透過臉書網路販售，若流入市面，恐導致豬隻染疫風險，移民署除將查獲豬肉製品送驗外，並擴大溯源追查。

▲移民署動員全國外勤隊幹員查緝私購疑似非洲豬瘟肉的外籍小吃店。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署動員全國外勤隊幹員查緝私購疑似非洲豬瘟肉的外籍小吃店。（圖／記者張君豪翻攝）

移民署從24日起，於新北市等5縣市查獲6件52.7公斤疑似來自越南未經檢疫的生豬肉及製品。彰化縣專勤隊會同衛生局及防檢局聯合稽查，查獲不明水產及生肉一批11包5.5公斤。

▲移民署動員全國外勤隊幹員查緝私購疑似非洲豬瘟肉的外籍小吃店。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署動員全國外勤隊幹員查緝私購疑似非洲豬瘟肉的外籍小吃店。（圖／記者張君豪翻攝）

桃園市專勤隊查獲業者網購來源不明豬肉製品、塞滿店家的冰箱，內含越南製香腸2包12條、火腿5包、3袋豬肉及豬油等計30.8公斤；新竹市專勤隊查獲網路販售來源不明越南什錦豬肉月餅。

嘉義縣專勤隊也查獲來源不明豬肉製品12包12公斤火腿、香腸；高雄市專勤隊於越南雜貨店內，查獲販賣來源不明豬肉成分之中秋月餅2盒及豬肉越南荷葉捲5份，隊員除將豬肉製品除全數封存送往農委會家畜衛生試驗所檢驗，並將持續追查供貨上源。

移民署表示，該署除加強查察非法外來店家外，更透過外籍人士NGO團體、新住民培力發展資訊網、臉書專頁，加強英、越、印、泰、柬、緬等多語多元宣導及社群推播非洲豬瘟防疫措施，讓新住民朋友瞭解非洲豬瘟病毒的危害。

移民署強調，如查獲走私、違法輸入肉品，最重可處7年以下有期徒刑，併科罰金300萬元；違規自中國大陸、港澳地區、越南、印尼、柬埔寨、緬甸等豬瘟疫區攜帶豬肉製品入境，將開罰20萬元；以國際快遞、郵包寄送月餅、肉酥、肉類罐頭來台，違者最高處100萬元。

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