高雄移民署多國語言宣導防範非洲豬瘟　確保食安健康過中秋

▲高雄移民署多國語言宣導防範非洲豬瘟 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／高雄報導

非洲豬瘟爆發3年半以來，國內首度出現來自越南走私且含有非洲豬瘟的豬肉製品案件，為避免外來人口觸犯相關防疫法規，移民署南區事務大隊高雄市第一服務站特別向新住民服務團體、大專院校外籍生窗口、洽公民眾，以及將返臺的外來人口宣導，呼籲大家勿攜帶未經檢疫的肉類產品回國，防範非洲豬瘟病毒入侵，也提醒勿網購、國際快遞、以郵包寄送違反檢疫規定的物品，違者最高將處以新臺幣100萬元罰鍰。

高雄市第一服務站表示，非洲豬瘟病毒頑強，以接觸傳染為主，可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播，若由疫區攜入豬肉和肉鬆製品，就有傳播病毒的風險；相較於口蹄疫，非洲豬瘟致死率可高達100%，且至今仍無有效疫苗可預防。

輸入的肉品務必依動物傳染病防治條例申請檢疫，如違反規定，不僅檢疫物沒入銷毀，按規定將被處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金，請大家不要以身試法。

服務站主任徐志權表示，防堵非洲豬瘟，人人有責，中秋佳節將至，全民瘋烤肉，建議可採買有臺灣豬標誌的香腸、肉片等食材，除了食用安心外，也可避免成為病毒傳播的幫凶。服務站將持續利用各種活動的時機宣導，另站內也提供中、日、韓、英、印尼、泰文及越文等七國語言的宣導文宣，外來人口若有防範豬瘟相關措施的問題，歡迎至移民署官網(https://www.immigration.gov.tw)查詢，也可撥打高雄市第一服務站電話洽詢：07-7151660。

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