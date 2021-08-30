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快訊／北市宣布開學防疫指引：9月校外教學暫停　防疫假14天為限

▲▼屏東市凌雲國小學童單車百里畢業旅行 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲校外教學 。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

全國中小學9月1日實體開學，台北市政府今（30）日公布開學防疫指引，此外，9月30日前暫時不安排校外教學，防疫假以兩周為周期。

根據北市府的規劃，北市各級學校(從幼兒園到高中職、特教學校)、教師接種疫苗的比例已經有9成以上，隔板除了高中以外，已經備妥9成，統計不到校上課的學生大約是15%，北市老師們可以運用「酷課雲平台」派送學習單、教學影片，讓在不同場域的學生，同時分組討論並繳交作業。

特教教育部份，需侵入性醫療學生需要近身教學時，可加佩戴透明面罩及手套；無法佩戴口罩學生，可透過逐漸減敏感法方式引導，逐步建立佩戴口罩習慣；調整成綁帶式或耳掛式口罩，或使用調節掛勾，以減緩不適。

視障學生線上教學策略，可預先提供教材文字電子檔，以點字或報讀設備摸讀、聽取教材內容或將放大電子檔；聽障學生線上教學，應開啟鏡頭保持口型清晰及正常語速，搭配文字或視覺化材料呈現，影片應搭配字幕。

北市也針對音樂課、體育課、家政課提出相關指引。音樂課全程佩帶口罩，吹奏類課程暫不進行，實體練習返家操作，弦樂、打擊類及鋼琴不受影響。

體育課不得跨班或跨校練習，並保持室外1公尺、室內1.5公尺的社交距離，以個人基本動作，一人一教學用具為原則；此外，自9月1日起開放籃球、手球及排球，單人練習，游泳課暫緩實施。

家政課方面，北市府規定，調整食品烹調課程至最少；確保製作食物場所、工作臺面、冰箱及抽屜手把等之清消；食物成品、材料及烹調器皿應妥為儲存或覆蓋；避免以同一器皿分食或共食。

另外， 北市府宣布，課後學習輔導、社團、技術訓練原則繼續辦理，9月30日之前暫時不安排校外教學，後續視疫情調整，大型集會活動以線上辦理為原則，防疫假以2星期為週期，且不列入出勤記錄。

針對學生請防疫假是否會影響操行成績，蔡炳坤日前表示，防疫期間，學生請防疫假不會影響操行成績，也不會納入出缺勤，並不會影響全勤，不過提醒學生、家長，請防疫假不能出外玩，還是要在家參加線上學習。

▼北市國中小開學指引。（圖／北市府提供）

▲▼北市防疫0830。（圖／北市府提供）

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