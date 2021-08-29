新北三峽10人家庭群聚！陳時中：2歲～50歲都有

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增13例本土個案，其中11例在新北市，其中有10人是三峽某家庭群聚，指揮官陳時中表示，該起群聚有10名個案，都是同住家人，居住上比較擁擠，所以整個家庭都被感染，2歲～50歲都有，全家只有1位小孩沒有確診。

今日確診個案分別是新北市11例和台北市2例，其中新北市11例中，有1例是昨天確定的板橋大遠百員工，另10例是同住家人家庭群聚，其中1人是指標個案，9人被指標個案傳染，指標個案感染源不明。

今日新增1例死亡個案為案16067，為菲律賓籍60多歲男性，8月26日出現發燒症狀，8月27日入境我國後即送醫採檢確診，並於同日死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月27日累計公布14,755位確診個案中，已有13,673人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

指揮中心表示，今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自中國（案16071）、柬埔寨（案16074、16075）、美國（案16076）、緬甸（案16088、16089、16090、16091）、巴基斯坦（案16092）及越南（案16093）入境，入境日介於8月15日至8月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,637,402例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含2,619,709例排除），其中15,983例確診，分別為1,408例境外移入，14,522例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

自2020年起累計834例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另9例為境外移入。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）