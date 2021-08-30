BNT學生先打！醫解答「6大QA」家長超愛問　副作用一次看懂

▲首批BNT將來台，優先提供予12～17歲學生施打。（示意圖／路透）

記者李佳蓉／綜合報導

首批BNT疫苗預計在8月底、9月初抵台！指揮中心指出該疫苗將優先供應12～17歲學生施打，此外也開放18歲（含）以上民眾上網登記施打意願。BNT抵台在即，又將學生族群列為首批接種對象，為人父母心中存在的疑慮，重症科醫師黃軒整理「一直被問到」的6大問題，一一為大家解答。

黃軒醫師在粉專統整BNT疫苗6大QA：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.年輕學生副作用和成人有何不同？越年輕副作用越強？

BNT報告指稱，兒童及青少年會出現類似成人常看到的副作用，如：注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌肉疼痛、寒顫、關節疼痛與發燒。其通常會在48小時內消退，不會因太年輕症狀較嚴重。

2.心肌炎發生率高嗎？

有媒體報導「mRNA疫苗像BNT容易出現心肌炎」，讓家長們開始憂慮，事實上這是非常罕見的副作用（每百萬人僅12.6發生率）；而在美國有304位已確定為疫苗引起的心肌炎住院者，95%皆為輕症，且迄今無人因此死亡。相對而言，兒童若未接種疫苗死亡率為0.03～0.22%，比心肌炎大許多。

3.和成人比較，兒童及青少年染疫後較少出現重症或死亡，為何還需要打疫苗？

即便如此，青少年與兒童仍可能在感染新冠病毒後，傳染給學校同學或老師；接種疫苗者，除了可保護自己免於生病，並有助於減少病毒傳播給家中長輩，因為這些人更易成為病況嚴重的染疫者。

▲學生雖然染疫後重症機率低，但可能將病毒帶回家傳染給長輩。（示意圖／記者湯興漢攝）

4.孩子在接種新冠疫苗時，同時還能打其他常規疫苗嗎？

目前不建議，專家認為新冠疫苗應與其他疫苗「至少間隔1個月」才能接種。

5.孩子已經感染過新冠病毒，還需要打疫苗嗎？

目前仍建議要！尤其已經康復且超過3個月以上。目前沒有針對兒童或青少年的特定數據分析，但在成人中，即使是曾經染疫者，在3個月後其體內抗體仍會大量減少，只剩17%，故仍建議要打疫苗，可防止再感染。

6.12歲以下的兒童何時才有疫苗可以打？

目前BNT與莫德納都在進行試驗，觀察其在6個月大的嬰兒中的療效；BNT預計將在今年9月，會為2～11歲的兒童申請緊急授權。