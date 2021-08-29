今增13例本土！　新北市11例最多「10人是家庭群聚」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布13例本土個案，另外還有10例境外移入和1例死亡。指揮官陳時中表示，分別是新北市11例和台北市2例，其中新北市11例中，有1例是昨天確定的板橋大遠百員工，另10例是同住家人家庭群聚，其中1人是指標個案，9人被指標個案傳染，指標個案感染源不明。

▲8/29確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

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新北市板橋大遠百個案昨日就傳出，「遠東百貨MegaCity板橋大遠百」28日在臉書上發文表示，「為配合政府防疫措施，本日08/28（六）暫停營業乙天。」新北衛生局昨也證實，上午接到板橋大遠百有員工自行PCR檢測後確診，已進行疫調，該案也列為今29日公布個案。

▲8/29疫情趨勢。（圖／指揮中心提供）

另外，中央流行疫情指揮中心28日起開放疫苗平台可選擇BNT疫苗，不過有3類人無法登記，包含已經打第一劑疫苗者、符合第七輪預約資格者以及12歲~17歲學生。指揮中心發言人莊人祥說明，從8/5開始，接種過第一劑疫苗者第二劑無法登記其它疫苗，必須符合沒打過第一劑且非第七輪對象兩條件者，才能選填BNT疫苗。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）