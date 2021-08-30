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旅行業喊話重啟安心旅遊方案　觀光局允諾今年繼續推動

▲▼立委許智傑召開「旅行業要活下去 團旅補助不能少」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲許智傑召開「旅行業要活下去，團旅補助不能少」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

為配合振興五倍券方案，交通部日前公布將推出國旅券，不過將採取抽籤方式，引發旅行業者反彈，民進黨立委許智傑30日呼籲，交通部應重啟去年的安心旅遊團旅補助方案，讓更多旅行產業能實質受惠，交通部觀光局則允諾，安心團體旅遊目前仍在研議當中，未來也會繼續推動。

許智傑與中華民國旅行商業同業公會全國聯合會30日上午在立法院召開「旅行業要活下去，團旅補助不能少」記者會，並邀請台北市旅行公會理事長吳志健、桃園市旅行公會理事長呂中豪等人出席。

許智傑表示，受到疫情影響，國境無法開放旅遊業，使得主要以團體旅遊業務為主的旅行產業大受衝擊，而政府從去年至今，已經執行4波紓困政策，顯示旅行業者營運確實相當艱困，為維持旅行業的基本營運並於後續加速旅遊產業復甦，振興國旅政策便顯得相當重要。

許智傑指出，去年的安心旅遊國旅補助，政府共編列了94.3億預算，團體旅遊優惠的補助經費約為36.7億元，共計補助6萬4116團，旅客人數為198.4萬人次，參與的旅行業達到2600家，較以往補助方案增加約1000家，為歷次國旅補助最高，不僅協助旅行業解決營運困境，更達到振興國旅的效果。

▲▼立委許智傑召開「旅行業要活下去 團旅補助不能少」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委許智傑。（圖／記者屠惠剛攝）

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會則說，交通部目前規劃提供120萬份面額1千元的國旅券，可以向旅行社購買團體旅遊、個別旅遊、自由行產品，或是訂購住宿及門票，但國旅券必須透過抽籤才能獲得，無法集結團體旅遊的客群。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會認為，國旅券應該作為加分的選項，既然政府要編列預算振興國旅，建議振興方案還是應以團體旅遊補助為主，不只能幫助到旅行業，相關的飯店業、餐飲業、交通業都能一同受惠，提振整體觀光產業鏈。

許智傑強調，旅行業為配合政府防疫，從去年初至今苦撐了20個月，在國門仍無法開放的情況下，不只紓困方案必須繼續，國旅振興預算更應花在刀口上，請交通部延續前次安心旅遊的團體補助方案，刺激國旅產業能提供更優質的旅遊服務，提升國內的旅遊品質。

對此，觀光局副局長林信任回應，針對紓困補助、貸款、營運員工薪資補貼和安心旅遊等，交通部已經投入超過200億元，即使觀光基金已經見底，觀光局仍全力來做，國旅券是吸引五倍券的誘因，目標就是把市場做大，安心團體旅遊目前仍在研議當中，未來也會繼續推動。

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