五倍券郵局換　員工嘆「惡夢重演、被刻意藐視」心寒原因曝

▲台灣郵政產業工會不滿未被納入公費疫苗優先施打對象赴行政院抗議。（圖／CTWANT提供）

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去年振興三倍券兌換作業直到今年三月底才剛完成，行政院振興五倍券政策十月初又將上路，中華郵政產業工會副理事長黃柏維指出，在內勤人員仍未列為優先疫苗施打對象前提下，現在又得冒著染疫風險去處理排隊領券和兌券工作，反觀經濟部旗下的員工協助票券包裝，卻優先施打國際疫苗，讓人感慨國營事業也分親疏。

行政院公布振興五倍券將於九月下旬開放預約登記，十月初正式上路，預計使用至明年4月30日截止。政府上一波振興國內經濟方案，是去年7月15日由行政院推行「振興三倍券」刺激消費，店家兌換紙本三倍券的期限直至今年3月31日。

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「四月初三倍券才剛完成兌換作業，惡夢又要重演了！」黃柏維回想起三倍券的亂象說，去年為了消化領券人潮，上級「暗示」禁排特休假和周六加班；上班時間要額外處理三倍券業務，還要為等候的民眾發扇子和椅子，深怕被客訴，「奇怪！這明明是經濟部業務，我們幫忙支援，為何公親變事主？」

黃柏維說，五月份疫情爆發以來，郵政外勤人員幫忙載送防疫物資至藥局，長時間暴露於高風險之中，然而在工會的疾呼之下，直至七月份，外勤同仁才陸續完成疫苗接種；然而八千多名內勤人員緊接著將協助五倍券發放和兌領工作，擔心屆時將造成另一波群聚，目前卻只能自行至疫苗預約平台登記，讓同仁感到心寒，也擔心屆時若因公染疫，政府是否將有賠償措施？

本刊調查，全台郵政五月以來已有15人感染新冠肺炎，其中還不乏暴露相較外勤風險小的郵政窗口人員。黃柏維也感嘆，「包裝五倍券的風險高，協助民眾兌換的風險不高嗎？」郵政人員從防疫到紓困無役不與，但對比經濟部人員至監獄監工五倍券包裝，不但每日有400元差旅費，工時超過8小時有加班費，甚至還能選擇施打國際疫苗，讓郵政同仁大嘆「原來國營事業員工有差別待遇，郵局被刻意藐視！」

▲三倍券去年七月上路時，民眾擠爆台灣郵政領取紙本三倍券，工會理事長黃柏維憂心今年犧牲勞動權益的惡夢再度重演。（圖／CTWANT提供）

對此，交通部公關室科長吳淑雲表示，交通部六月初向中央流行疫情指揮中心提出專案申請，爭取第一線郵務士施打疫苗，然而由於因疫苗量能不足，目前內勤人員仍未被納入，將持續爭取，同時也呼籲同仁登錄疫苗預約平台；針對五倍券一事，交通部則未有回應。

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