「國旅券方案不應由旅行社主導」　旅宿全聯會向總統和閣揆喊話

▲全國旅宿業者向中央政府喊話，認為目前的國旅券政策無法振興產業（下同）。（圖／中華民國旅館商業同業公會全國聯合會提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

為振興遭疫情重創的旅宿業，行政院推出國旅券方案，不過中華民國旅館商業同業公會全國聯合會指出，國旅市場結構有80%以上是自由行，不宜委由產業鏈單一業種（如旅行社）統籌辦理，建議國旅券政策應雙管齊下：讓旅客可直接至旅宿業由使用1000元加碼補助，旅行社則設定規則直接定額補助成團，以求事半功倍、形成最大綜效。

旅館全聯會指出，自5月三級警戒以來，觀光旅宿市場進入急凍狀態，許多業者面臨無收入，所幸政府推出「觀光旅館業及旅館業員工薪資及營運成本補貼」政策，紓困撥付一季度的營運補貼，撐過第一波危機。

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但全聯會調查，解封降級後住房率仍未明顯回升，7月份僅18%、8月21%、9月13%、10月更是不滿20%；另根據勞動部統計，住宿餐飲業也是無薪假重災區，這期實施家數及人數仍多達1073家、2萬4625人，許多飯店已面臨經營危機，甚至變賣祖產來苟延殘喘。

全聯會表示，國旅市場結構有80%以上是自由行，所以產業鏈單一業種（如旅行社）無法主導旅客旅遊行為，且旅宿業者必須面旅行社等其他業種的不公平競爭，或擁有電商平台業者上架費等附加成本，旅客也無法自由選擇飯店，若由單一業種統籌辦理將事倍功半。

旅宿全聯會提出3點建議：1.目前國旅券使用方式，放寬為取得國旅券旅客，得選擇自行至旅館消費使用；2.將實屬紓困性質的旅行社8億元獎勵金，轉入國旅劵額度，可增加80萬受益人次；3.擴大國旅補助振興1000元之規模，並制定尊重民眾自主消費及市場秩序之執行方案，才能顧全全台灣旅宿產業生計。

全聯會強調旅宿有其產業特性、勞力密集，同時更具有社會公器的角色，需要負擔為數眾多的勞工家庭生計與周邊產業的經濟壓力，期盼總統蔡英文和閣揆蘇貞昌傾聽產業基層的聲音，制定更貼近民心擬定振興方案，給予產業有再次復甦的機會。



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