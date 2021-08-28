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五倍券加碼會通貨膨脹？　何志偉嗆柯文哲：別再自我膨脹當反指標

▲立委何志偉。（資料照／記者林敬旻攝）

▲立委何志偉。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲日前表態，反對各縣市針對五倍券亂加碼紓困金，並稱他已預測再幾個月台灣會出現通貨膨脹，「每個縣市政府再普發的話，通貨膨脹會更厲害」。對此，民進黨立委何志偉28日在臉書反駁，五倍券既沒有大量印鈔票，也在國家財政允許的時效範圍內，刺激金錢流動，哪來的通膨？柯市長是不是焦慮沒聲量？所以找話題亂罵？

何志偉從「經濟學ABC」指出，通貨膨脹有個重要前提，是「大量印鈔」造成「太多貨幣、太少商品」，鈔票降低價值後才會導致通貨膨脹，讓錢變得一文不值。

接著，對於五倍券定案前，自己曾提要發「六倍券」，而柯文哲當時則在記者會上酸，有人喊五倍券，就會有人喊六倍券，那乾脆說「柯文哲主張發100倍券」一事，何志偉今也反嗆，結果勒？百倍券沒有，現在倒是又唱衰「通貨膨脹」；又嗆各縣市都在「討好民眾、鞏固選票」？

何志偉表示，阿北，您這樣根本「逢何（志偉）必反」！我提什麼你反什麼？話都是你在講！如果真的會通膨，去年「三倍券」有通膨嗎？難怪國民黨北市議員王鴻葳以她專業說出「這是什麼歪理」？我只能說，市長，問題在錢要流動，請市長別再自我膨脹，標新立異當反指標。

何志偉強調，事實上，這3個月來因為防疫，整個社會大眾無法出門，錢「沒辦法像過去一樣正常流通」，錢沒辦法流通，經濟就會緊縮，生意一落千丈，店家倒成一片，全球都一樣。為了讓疫後經濟復甦，錢再滾錢，景氣循環正向發展，所以政府發放三倍券、五倍券，各縣市在財政允許下部分加碼，都是讓資金回流民間，促進「錢的流動」，沒有錢滾錢怎麼賺錢？道理很簡單，不是嗎？

何志偉表示，如今各地都在努力防疫、紓困與振興，大家都在為人民的幸福打拚，就你（指柯文哲）唱反調。結果，前陣子市長還不是在「思考每人1500元的敬老紓困振興專案」，甚至昨天記者會結束前預告下周將提方案？何必呢？

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