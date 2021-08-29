五倍券可望提前「開放預約」！　時間曝光

▲五倍券將登場，圖為去年發行的三倍券。（圖／記者劉維榛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

振興五倍券預計10月上旬發行，原本行政院規劃9月下旬開放民眾登記預約，但據了解，時間可望提前到9月中旬、中秋節前，而屆時五倍券官網也將提前上線。《東森新媒體ETtoday》也整理了五倍券15大QA，讓讀者一次掌握相關資訊。

行政院拍板振興五倍券方案，紙本、數位券併行，院長蘇貞昌表示，政府祭出最大誠意及經費預算，民眾不用付1000元就能獲5000元的五倍券。

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▲五倍券將登場，圖為去年發行的三倍券。（圖／記者林敬旻攝）

五倍券使用期限至明年4月30日，紙本部分，內含3張1000元、2張500元、5張200元，共計10張；另外，政府也力衝「數位綁定」比率，各大銀行或行動支付業者也將推出加碼禮。

原本政院預計9月下旬透過官網或超商等管道，開放民眾預約，但現在時間有望提前。《自由時報》報導，政院力拚在9月中旬、中秋節前就開放民眾預約，而屆時五倍券官網也將提前上線。

《東森新媒體ETtoday》也整理了五倍券15大QA，讓讀者一次掌握相關資訊：

一、五倍券何時發放？

分為紙本券預訂和數位券綁定，並在10月上旬領取使用。

二、五倍券可以用到什麼時候？

使用期限到明（111）年4月30日。

三、誰能領五倍券？

全民普發，只要是2022年4月30日前出生的中華民國國民均可領取，且不用支付1000元。另外，有永久居留權的外籍人士也可領取。

四、五倍券去哪裡登記？

登記預約分為「數位個人綁定」、「數位共同綁定」、「紙本預訂」與「紙本預約」。

1.數位個人綁定：可透過數位支付、業者網頁或APP。



2.數位共同綁定：可到五倍券官方網站或超商Kiosk，透過健保卡認證資格檢核。



3.紙本預訂：可到五倍券官方網站或超商Kiosk，透過健保卡認證資格檢核。



4.紙本預約：須到中華郵政預約網站，輸入身分證字號及手機號碼，並通過身分認證及資格檢核。

▲五倍券登記管道。（圖／行政院提供）

五、五倍券要去哪裡領？各有什麼優點？

紙本領取：於網站登記後，可至郵局、超商、超市、藥妝店領取。優點是使用方式與現金類似。

數位支付：信用卡、電子票證（悠遊卡、一卡通）、電子支付（LINE Pay Money、台灣Pay、街口支付、Pi錢包等）。優點是可能會有銀行或行動支付業者加碼禮。

六、抽籤加碼8種券？

搭配此次五倍券政策，行政院推出領取五倍券抽籤加碼，民眾可至10個共通平台參加抽籤，享受更多優惠。

1.農遊券：農委會推出，面額888元，首批88萬份



2.藝FUN券：文化部推出，面額600元，300萬份



3.動滋券：體育署推出，面額500元，200萬份



4.客庄券：客委會推出，面額500元，40萬份



5.國旅券：交通部推出，面額1000元，120萬份



6.i原券：原民會推出，面額1000元，首批10萬份



7.好食券：經濟部推出，面額500元，400萬份



8.地方創生券：國發會推出，面額、數量未定

▲各部會加碼振興券規劃（圖／曾梓倩製）

另外，財政部也將針對台灣Pay合作店家推出優惠，中華郵政推出的優惠則不限店家。

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七、五倍券可以用在哪？

1.生活：百貨、超商、藥妝店、零售業等



2.交通：高鐵、台鐵、客運、國內線飛機票券、加油站等



3.旅遊住宿：各類訂房網站、民宿、飯店、旅館等



4.美食餐飲：夜市、攤販、餐廳等



5.展演活動售票：Klook、KKday等



6.藝文：售票網、電影院、演唱會等



7.繳費：學費、雜費等

五倍券原則上可以使用於全國實體店家、攤商。在電商部分，行政院表示，由於這次振興工作，是要振興國內經濟，所以依然排除國外電商，至於國內大型綜合電商，若營業額達到一定規模以上，這段期間營收明顯成長的，會列出不適用五倍券電商名單。

另外，五倍券不能用於購買菸品、線上課程、儲值點數、繳費（所得稅金、罰單、政府相關規費、國民年金、信用卡費）等。

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八、五倍券數位綁定有什麼好康？

若使用數位綁定，教育部提出的FamiTicket全網購票網、ibon售票系統、年代售票等；交通部六福村官方線上購票、西湖渡假村、麗寶樂園渡假園區，還有高鐵網路訂票系統、各大客運還有立榮、德安、華信航空訂票；農委會休閒農場網站等都會有相關優惠。

為鼓勵民眾領用數位券，若使用公股銀行帳戶進行綁定，將可領到500元或800元回饋金。

九、五倍券面額為何？

紙本面額規畫為3張1000元、2張500元、5張200元。

至於選擇數位券的民眾，則可綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等電子票證。

十、五倍券可以找零嗎？

原則上票券無法找零，但是店家若願意找零、方便消費者購物，並不會禁止。

十一、家戶綁定？

這次也推出「家戶綁定」，讓民眾領券、用券更方便靈活，使用效益最大化。此次提供家戶綁定的選擇，預計上限為5人。

政委唐鳳指出，共同綁定沒有規定一定要在同個戶號，與去年三倍券代領方式雷同，僅需提供共同綁定人的證件。

針對家戶綁定，唐鳳提到，去年數位券沒有家戶綁定，但紙本可以去郵局憑證件「1+4」，最多一次領取5份。今年在9月下旬綁定數位券後，就可以最多加4個人進入共同綁定的帳戶。

十二、收到五倍券的店家如何兌領？

有統一編號之商家：可至指定銀行、郵局、農漁會信用部等金融機構兌領。

無統一編號（如夜市、攤販等）：可委託商圈組織、夜市管委會、市場自治會等，向金融機構兌領，再轉發給店家，免收跨行手續費。

無統一編號（自營作業者）：需在職業工會加保，並至八大公股銀行兌領。

▲五倍券店家兌領方式。（圖／行政院提供）

十三、五倍券預估效益？

對於五倍券效益，政院評估振興政策可以帶動民間消費動能、刺激民眾消費，更能讓商家營收增加，以創造人力需求，五倍券也會有加成效果，地方政府、商家、各部會加碼都可以擴大效益。

▲五倍券預期效益。（圖／行政院提供）

十四、五倍券花費多少成本？

五倍券發行會以去年三倍券模式為主，去年成本約20億元，此次發放以去年模式為基礎，目前估算的成本僅有面額變多，其餘與去年不會相去太遠。

根據經濟部資料，去年紙本三倍券每張印製成本3元、手續費5元，單張成本為8元，每套9張共72元，同時，還有系統開發費用1億元。

在與去年成本相同的情況下，此次一套10張共80元。不過今年計畫推動數位綁定先行，所以可以吸收部分的紙本成本。另外，由於系統去年就已開發，所以也可省去不少行政成本。

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十五、為何不直接普發現金？

在疫情嚴峻之際，政府已發放770萬元現金，幫助有急迫性的民眾度過難關；而在疫情趨緩之際，政府首要工作在於振興，目的在刺激民眾出來消費，不希望國人把錢存起來。

另根據日本、美國經驗，在普發現金後，前者現金存款達1031兆日圓，比3月增加逾30兆日圓，來到歷年最高水準；後者儲蓄占稅後所得的比重（即個人儲蓄率）從13.4%增至20.5%。