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社會 社會焦點 保障人權

向友人借車不知車牌被註銷　他被攔查「菸盒藏毒」直喊衰

▲詹男和友人借車開，因車牌被註銷被警攔查，意外發現身上菸盒內藏有海洛英毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲詹男和友人借車開，因車牌被註銷被警攔查，意外發現身上菸盒內藏有海洛英毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮1名詹姓男子（45歲），29日上午和友人借車外出；不料詹男不知這輛車車牌已被註銷，被巡邏警方發現並上前盤查；還意外在菸盒內查獲第一級毒品海洛因0.6公克及摻有海洛因毒品之香菸2支，詹男落網後直呼倒楣，全案將依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。

警方表示，為淨化地區治安，苗警積極加強查緝毒品作為，29日上午9時許在執行巡邏勤務時，行經卓蘭鎮中正西路與興南街口，發現詹男駕駛自小客車形跡可疑，眼尖之帶班羅姓小隊長立即以警用行動電腦查詢，發現該車所懸掛為註銷之牌照，立即予以攔查。

▲詹男和友人借車開，因車牌被註銷被警攔查，意外發現身上菸盒內藏有海洛英毒品。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

詹男被警攔下後神情有異，經警盤查後，果然在詹男身上找到1盒香菸，裡面放有第一級毒品海洛因0.6公克1包及摻有海洛因毒品之香菸２支，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌法辦。詹男落網後直呼倒楣，向友人借車卻因而出事，還要吞下共1萬5300元的交通罰單（違反道路交通管理處罰條例第12條使用註銷之牌照、第17條汽車未定期檢驗及第21條駕照吊銷駕駛小型車）。

詹男也坦承持有及施用毒品等情，員警向上追溯毒品來源及是否供毒予青少年施用情事擴大偵辦。苗栗縣警察局也呼籲，民眾能多注意生活周邊的可疑人事物 ，隨時與警方通報，苗警將全力保護地區治安，讓民眾對幸福宜居苗栗城市有感。

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