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社會 社會焦點 保障人權

酒測臨檢想跑　車藏「35包鹽+大雞腿」他一問三不知

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局長安東路派出所，在13日凌晨執行酒測攔檢，攔查1台自小客車，發現車上隱約飄出K味，帶隊所長隨即要求駕駛下車受檢，男子一度拒絕，最後警方撇見車上毒品，隨即強勢執法。

警方調查，24歲的周姓男子在13日凌晨2時許，行經市民大道3段遭執行酒測的警員攔查，帶隊的長安東路派出所所長吳嘉葳發現車內隱約飄出「K味」，隨即要求周男下車受檢。

▲▼男子原本拒絕接受盤查，警方撇見置杯架有毒品，喝令下車還在車上搜出槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子原本拒絕接受盤查，警方撇見置杯架有毒品，喝令下車還在車上搜出槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

周男原本不想受檢，一度想開車離開，甚至還說「為什麼要給你看」，但警方在車上撇見疑似毒品分裝袋，便強制要周男熄火受檢，最後在駕駛座置杯架查獲35包K他命，駕駛座夾縫中還有2包毒品咖啡包。

警方進一步搜查，還在駕駛座門下方的置物箱內發現1把手槍，彈匣內還藏有8顆子彈，所幸當時槍枝並未上膛，後來送往相關單位鑑定，確認槍枝具有殺傷力，訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》、毒品罪嫌送辦。

▲▼男子原本拒絕接受盤查，警方撇見置杯架有毒品，喝令下車還在車上搜出槍枝。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市中山分局警員執行臨檢勤務，赫見男子車子藏毒，還搜出1把改造手槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

周男表示，透過微信認識賣毒品的人，並相約在新北環快交易毒品，但並不知道對方姓名、綽號，而車上的槍枝也推給不具名的朋友所有，警方也不採信，將持續追查槍枝、毒品來源。

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