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W命案傳播妹「醬醬」搭前男友車被逮　因她順手拿這東西丟包包

▲▼W飯店命案二審宣判，土豪哥朱家龍、洪聖晏。（圖／記者季相儒攝、翻攝自臉書）

▲土豪哥朱家龍(左起)舉辦W飯店毒趴，郭姓小模中毒身亡前輩安排密醫打無效排毒針。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

5年前「土豪哥」朱家龍在W飯店開毒趴，造成郭姓女模用毒過量致死，當時曾幫忙找密醫的傳播妹「醬醬」劉秭安，因違反《藥事法》被判刑6月，日前劉女和前男友開車準備去飯店時，又遭警察攔查發現1包含有二、三級毒品咖啡包，台北地檢署23日依持有毒品罪起訴劉和前男友，另安排劉女接受戒癮治療。

朱家龍2016年12月4日於台北市「W飯店」辦毒趴，郭姓女模在3天3夜的毒趴中，因混用多種毒品，出現痙攣抽搐等中毒現象，最終郭女被丟包醫院不治身亡，朱家龍被依轉讓偽禁藥罪判刑2年10個月定讞，因表現良好，2020年6月7日獲減刑出獄。

▲▼ 土豪哥朱家龍到北檢報到發監 。（圖／記者劉昌松攝）

▲朱家龍已服刑出獄。（資料照／記者劉昌松攝）

當時毒趴現場每個人都驚慌不知如何是好，「醬醬」劉秭安提議找密醫吳柏瀓，幫郭姓小模施打毫無功效的「排毒針」，還在事後付了2500元給吳，被起訴違反《藥事法》後，高院審理認為動機尚屬良善，在2020年間判劉女徒刑6月，得易科罰金。

2021年4月間，劉女搭著前男友謝忠達的車子，行經萬華區時，被警方攔查發現1包毒咖啡，經送驗裡面含有二、三級混和毒品，劉女解釋前陣子才在W飯店施用毒品，遭攔查當天，她一上車就看到車上有咖啡包，順手放進自己袋子裡，準備和前男友一起去旅館赴約。

檢察官調查後，依持有毒品罪嫌將劉女和謝男都提起公訴，並施請法院簡易判決處刑，另外劉女採尿發現體內也有施用毒品反應，劉女辯稱應該是前陣子才到W飯店施用到毒品，檢察官將安排她接受戒癮治療，至於謝男採驗未出現毒品陽性反應。

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