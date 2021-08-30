周玉蔻12隻猴子暗示新北疫情　民進黨團「沒有惡意」：跟我們無關

▲周玉蔻在臉書貼出12隻猴子，暗示新北市疫情。（圖／翻攝周玉蔻粉專）



記者林銘翰／台北報導

資深媒體人周玉蔻29日上午在臉書發文，貼出猴子貼圖暗喻新北市疫情，此舉也引發外界質疑。對此，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳表示，她認為周玉蔻沒有惡意，只是一再提醒新北市的疫情要嚴格控管；民進黨立法院黨團書記長羅致政則強調，媒體人個別的貼文，跟民進黨完全無關。

中央流行疫情指揮中心29日下午公布，國內新增23例新冠肺炎確定病例，分別為13例本土及10例境外移入，分布為新北市11例、台北市2例。不過，周玉蔻一早就在臉書發文，貼文中不僅有驚嘆的表情，還有12隻猴子的畫面，讓部分民眾感到不安。

民進黨立法院黨團30日上午召開輿情回應記者會，劉世芳表示，她覺得周玉蔻蠻有創意的，「因為貼出一個猴子，我還搞不清楚狀況」，是經過黨團助理的提醒之後，才知道用意是希望提醒新北市。

劉世芳指出，雙北市的疫情到目前為止，仍然有些案例持續不停地發生，希望中央、地方政府一起合作，唯有在疫情緩解的狀況之下，在未來的振興階段，才可以恢復台灣人民的正常生活。

劉世芳說，她認為周玉蔻並沒有惡意，只是一再提醒新北市的疫情，要能夠嚴格控管，在台灣未來的振興階段，讓大家能夠共享經濟發展。

羅致政則表示，不知道為什麼媒體人個別的貼文，會跟民進黨產生任何連結，因為跟民進黨完全無關，要不是有媒體提到「屠侯大戰」這個概念，自己還是第一次聽到這個說法，「我聽都沒聽過，所以無從回應這樣的說法」。