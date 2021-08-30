她連收2次疫苗簡訊急尋人　釣出事主感激驚呼：媽啊！是我

▲若遲未收到預約簡訊，可上網查詢電話號碼是否有填錯。（圖為示意圖，非當事人／記者湯興漢攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

新冠疫苗上網登記意願後，輪到排序即可預約接種，不過若電話號碼打錯可能收不到預約簡訊。有女網友昨日在臉書社團表示，有另名黃姓民眾的疫苗預約簡訊不斷傳到她手機裡，擔心對方永遠打不到疫苗，因此特地上網尋人，還好事主真的因此收到通知，今日現身該貼文感謝，並已緊急通知1922修正電話號碼。



女網友昨在「爆廢公社二館」分享2張截圖畫面，分別為7月27日及近日收到的疫苗施打預約通知簡訊，通知「黃*城」登記預約的疫苗已可預約診所，提醒前往預約平台預約施打AZ疫苗。她苦惱表示，「有人認識黃*城的嗎…？我決定來這裡找人，我擔心他永遠打不到疫苗⋯簡訊一直傳到我這。」

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▲原PO發文詢問 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



該篇貼文也釣出許多黃*城搞笑留言，「不是我哦，序號不一樣」、「不是我」、「男友爸爸叫黃金城，可是如果是29到31預約的，年紀應該不符合」。也有熱心網友回應，「應該是電話留錯號碼」、「留個電話後4碼，比較有機會找到人」、「版主好好心喔，人真好！真的大家應該要檢查手機號碼有沒有留錯，給別人添麻煩，也讓自己收不到通知」。

▲事主被釣出回文感謝。（圖／翻攝自爆廢公社二館,下同）







幸好事主黃*城也在今日上午9時左右現身該貼文留言回應，「媽啊！是我............，還上了新聞。謝謝你，我打到了！」他也表示，後來有請醫院改電話，有在前一天成功收到訊息，但是上了系統已經不能再改，「是朋友跟我說，因為我真的寫錯，請醫院修改，卻沒有成功。我已經請1922幫我處理了，感謝啊！」。