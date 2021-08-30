快訊／郭董爭取明年3千萬劑BNT！陳時中下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，但昨日雙北確診又回到雙位數，行政院院長蘇貞昌今也到指揮中心視察，更表示疫苗已經陸續到貨，應該可以往更年輕族群施打。另外，鴻海創辦人郭台銘29日晚間透露，BNT疫苗今年應可到貨800到900萬劑，且自己向BNT探詢是否明年能為台灣保留3千萬劑。最新相關訊息也有待指揮官陳時中下午2點記者會說明。

對於英系立委聯合聲明，建議指揮中心疫苗施打可以往年輕族群施打一事，蘇貞昌上午赴指揮中心接受訪問時表示，疫苗施打一直都是遵照指揮中心、專家會議的指引，都做很好，也感謝國人配合，現在疫苗陸續到貨，應該可以往更年輕族群施打。

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另外，郭台銘日前前往歐洲催貨BNT後也透露，今年可到貨800~900萬劑，同時也替台灣爭取3,000萬劑的額度，獲得不錯的回應。對此，指揮中心發言人莊人祥昨回應，中央願接手討論採購量。最新疫苗資訊，將由指揮中心下午2點召開記者會說明。

而第七期預約將提供第九類對象，在7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗進行接種，登記時間到8/31中午12點止，施打期間預計自9月3日至9月10日止；此外，提醒符合第七期AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。另已符合AZ疫苗第二劑接種間隔之民眾，將另行開放接種。

▲行政院院長蘇貞昌到指揮中心視察。（圖／指揮中心提供）