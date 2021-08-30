搶首批80萬劑BNT「想打剩這招」！3類人變心改選日期曝光

▲首批BNT優先提供予學生施打，剩餘80萬劑想打的民眾請把握時間上網登記意願。（示意圖／記者周姈姈攝）

記者李佳蓉／綜合報導

200萬劑BNT疫苗將在8月底、9月初到貨，除了保留120萬劑供12～17歲學生施打，剩下約80萬劑將開放給1至10類對象，依照年齡層往下打，指揮中心於28日下午已重啟疫苗登記平台，並加入BNT選項，想接種的民眾請把握時間上網登記意願。至於第六輪已預約高端、第七輪符合預約AZ資格及已預約AZ者若變心想選BNT，分別須在8/30、8/31、9/11才能改選項。

指揮中心公布截至29日下午5點，全國意願登記完成總人數達到1289萬0830人，其中意願登記BNT疫苗總計299萬6797人，當中有32萬0500人是重啟系統之後才進入登記系統的新鮮人，至於單選BNT鐵粉約有近20萬人。

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自28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲（含）以上民眾登記，請有意願民眾把握機會進行登記；至於12歲至17歲（含）對象，目前規劃採行流感疫苗接種模式，以校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式接種，暫不納入意願登記。

▲輝瑞/BNT疫苗將在8月底、9月初到貨。（圖／路透）

此外，指揮中心說明，第七輪預約將提供於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲（含）以上對象【即1992年12月31日（含）以前出生】及滿18歲以上【即2003年9月3日（含）前出生】第九類對象進行接種；施打期間預計自9月3日至9月10日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

打過第一劑的人無法更改登記BNT疫苗，12～17歲學生造冊以校園接種或預約通知方式接種，符合第七輪AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選；另已符合AZ疫苗第二劑接種間隔之民眾，將另行開放接種。至於第六輪已經預約高端仍想變心改選項者，要等到8/30才能改選預約。

對於第七輪已成功預約AZ的人，卻又後悔想打BNT的話，該怎麼辦呢？指揮中心發言人莊人祥說明，第七輪接種是9月3日至9月10日，若民眾這段期間確認未前往施打，需等到11日才可到預約平台更改為BNT疫苗。