　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3盒「越式酸肉」來源不明　楠梓煉油廠宿舍攤商還賣過期香腸熱狗

▲越女販售「越南酸肉」及過期商品開罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲相關單位查獲一間販售越南商品攤商，販售來路不明的越式酸肉及過期的肉品 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄楠梓區一間在市場內的越式攤商遭高雄市警局、衛生局、動保處人員查獲標示與來源均不明的3盒越式酸肉，還有過期的8包香腸熱狗，老闆娘對來源避重就輕說：「是向朋友買的！」，這批可疑肉品已被查扣送驗，若有陽性部分將擴大追查上游來源。

▲越女販售「越南酸肉」及過期商品開罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲該間販售越南商品的攤商來路不明的越式酸肉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

楠梓警分局接獲線報，在楠梓區煉油廠宿舍菜市場內，某販售越南商品的攤商有販售可疑的食物、肉品，警方獲報後組成專案小組，27日一早7點多，偕同高雄市衛生局、動保處人員到場，發現確實有標示及來源不明的3盒越式酸肉，阮姓老闆娘無法提出相關來源證明文件，聲稱：「是向朋友買的！」，但向誰買、從哪裡買，她也無法交代，說法避重就輕，這批酸肉全數由衛生局、動保處人員將肉品查扣送驗。

▲越女販售「越南酸肉」及過期商品開罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲相關單位查獲一間販售越南商品攤商，販售來路不明的越式酸肉及過期的肉品 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

除了可疑越式酸肉，現場更發現販售過期的香腸熱狗，一共有8包，保存期限分別到2020年8至9月，過期近1年還在賣，由衛生局查扣並依違反《食安法》開出罰單，全案由衛生局與警方查溯相關肉品上游來源，目前將查扣可疑肉品送驗，若有陽性部分將擴大追查上游來源。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

岡山移工宿舍查獲40包雞肉乾！送檢驗出非洲豬瘟陽性反應

「麟洋配」回金門！車隊遊街沿途放炮　學生舉牌高喊：金牌我愛你
 

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！

ET快訊
《刻在》mix《Reality》7個月前被翻唱過！網挖影片瘋
摳一摳就「掉漆」　暴紅東奧金牌最後下場曝
快訊／「熱水淋貓」虐待致死　蘆洲狠男移送地檢署
高端接種蒸發60%！　醫點「關鍵2原因」：BNT剩多少給大家
謝和弦發聲「不關盧廣仲的事」　點出《刻在》抄襲1關鍵
好市多買到「隱藏版符號」鍵盤傻了！　萬人羨煞求買

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男爬品田山出現高山症　空勤總隊直升機吊掛送醫

反對微調公車亭「收建商1萬」　基隆資深里長收賄判刑2年

3盒「越式酸肉」來源不明　楠梓煉油廠宿舍攤商還賣過期香腸熱狗

高雄炒飯店半夜「餓鬼」闖入　不知遠端6隻眼盯著他看　

跟辣模生小孩竟娶別人！送貨男還變造戶籍謄本　求緩刑結果出爐

快訊／南港男「墜落大樓一樓」頭部重創命危！家屬嚇壞報警

驚悚瞬間曝光！全航中巴撞飛女騎士　顱內出血搶救中

貨車備胎飛脫砸到機車！騎士+女乘客神反應...網又歪樓了

凌晨4點見女騎士停等紅燈　他靠上去狂摸胸代價出爐

染毒敗家子啃老不工作　超商搶婦人LV包！4路人合力壓制

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

機車裝「強化車台拉桿」稱無違法！　遭開單不服...監理所：驗到就要拆除

警犬福星曾登外媒笑稱秘密武器　4年後搭檔告白：想陪牠度過餘生

外送熱褲妹停紅燈下車「做健康操」 待轉區變伸展台...網歪樓讚身材好

有多耐操？實測保險套安全性　狂男套黃瓜用釘子猛刺都不破

屏東嬤散步「巨龜跟班」暖心陪伴　路人巧遇超興奮：果然是阿嬤養的

男爬品田山出現高山症　空勤總隊直升機吊掛送醫

反對微調公車亭「收建商1萬」　基隆資深里長收賄判刑2年

3盒「越式酸肉」來源不明　楠梓煉油廠宿舍攤商還賣過期香腸熱狗

高雄炒飯店半夜「餓鬼」闖入　不知遠端6隻眼盯著他看　

跟辣模生小孩竟娶別人！送貨男還變造戶籍謄本　求緩刑結果出爐

快訊／南港男「墜落大樓一樓」頭部重創命危！家屬嚇壞報警

驚悚瞬間曝光！全航中巴撞飛女騎士　顱內出血搶救中

貨車備胎飛脫砸到機車！騎士+女乘客神反應...網又歪樓了

凌晨4點見女騎士停等紅燈　他靠上去狂摸胸代價出爐

染毒敗家子啃老不工作　超商搶婦人LV包！4路人合力壓制

「盧廣仲是不是完蛋了？」衰揹鍋！　PTT掀金曲報獎資格怒了

+0止步！新北驚傳「9人家庭群聚確診」　陳時中最新說明

立陶宛「挺台」遭北京經濟制裁！《外交家》分析：背後有2項主因

抓住暑假最後黃金週末！　大人小孩衝兒童新樂園瘋玩畫面曝

拒絕「公章魚性侵」！　研究曝：母章魚丟淤泥貝殼反擊

男爬品田山出現高山症　空勤總隊直升機吊掛送醫

巴勒斯坦傳奇桑尼回鍋台籃！　重磅加盟台中太陽

建議雙北購屋族「買基隆」被嫌棄炸！網反曝最大優勢：治百病

反對微調公車亭「收建商1萬」　基隆資深里長收賄判刑2年

垃圾車驚見婚紗照！他勸新人三思「只會看3次」　人妻揭2點浪費錢

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

社會熱門新聞

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

新營菜園驚見「兩截男屍」疑野狗啃斷　面部全腐爛

他偷吃親姊閨密！　怨正宮「性冷感」下場曝

酒後騎車返家　27歲男地藏庵前自撞亡

害江老師燒掉餐廳兇手是它　NG動作釀禍

中和男高掛6F半空…下秒鬆手墜落

墾丁遊客爆滿　小琉球遊客2成

台北女逛服飾店「連偷2次」！法官判免刑

她穿「公主裝」接客　嫖客一句話露餡

噪音值超標！車主率10友圍毆麗寶賽車場員工

她和男同學喝酒「突睡死」　醒來驚內褲反穿

白衣妹子「路邊起跑」秒撞噴　假車禍？警方說話了

外籍男突襲台北女友租屋處！驚見「房東兒」躲廁所

更多熱門

相關新聞

岡山查獲40包雞肉乾！驗出非洲豬瘟

岡山查獲40包雞肉乾！驗出非洲豬瘟

台灣傳出非洲豬瘟製品走私，各單位無不繃緊神經，岡山警方也鎖定一名高姓越南移工，向已收押的新北市越籍鄧婦訂貨，二度到工廠員工宿舍查緝，警方確認高男取貨後，查扣2箱雞肉乾共40包、1箱牛肉乾共20包，其中雞肉乾檢驗結果竟呈現非洲豬瘟陽性反應。

防非洲豬瘟！雲林禁廚餘餵豬　已稽查84.7%養豬場「均無違規」

防非洲豬瘟！雲林禁廚餘餵豬　已稽查84.7%養豬場「均無違規」

防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

防堵非洲豬瘟大超前　這縣市2年前就禁廚餘養豬

防非洲豬瘟肉品流竄　台東再扣越南火腿5包

防非洲豬瘟肉品流竄　台東再扣越南火腿5包

高雄堵非洲豬瘟撤路邊廚餘桶　他質疑：過了頭

高雄堵非洲豬瘟撤路邊廚餘桶　他質疑：過了頭

關鍵字：

非洲豬瘟越式酸肉楠梓

讀者迴響

熱門新聞

《刻在》爆抄襲大陸鋼琴曲！PTT挖「鐵證對比」

早餐店月賺12萬！夫妻「卻買不起800萬透天」

快訊／連3天+0破功！今雙北暴增10例以上　陳時中下午說明

趙薇傳「連夜包機急飛法國」！　機場凌晨被目擊

吳宗憲轟抄襲　盧廣仲公司回應了

差25歲母子戀！男交往7年才知：不早說

墾丁大街擠成沙丁魚罐頭　人潮畫面曝

Gino勁宥受害者+1！女星怒爆「坐隔壁被襲吻」

最慘2生肖「4廠牌都等不到」　陳時中：痛苦的安排

第七輪AZ疫苗　上午10點開放預約

快訊／蘆洲男「熱水虐貓」　虎班貓茶茶撐11天亡

吃素巨陸龜「開葷吃掉小鳥」　罕見影片曝

女人最愛「勃大莖深」！尺寸增大秘方曝

趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！踩中國紅線GG

羅志祥回花蓮老家…一進門被88歲阿嬤打

更多

最夯影音

更多
阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手
18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

吳宗憲批《刻在》抄襲還能拿金曲　嘆台灣不接受「願意這樣講的人」

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

太粗心！母車停路旁到後座拿東西　娃「馬路閒晃」駕駛怒轟：超危險

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

羅昊被拍進酒店！緊張解釋「長髮女」　周揚青早知超淡定：我都沒當回事

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面