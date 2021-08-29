3盒「越式酸肉」來源不明　楠梓煉油廠宿舍攤商還賣過期香腸熱狗





▲相關單位查獲一間販售越南商品攤商，販售來路不明的越式酸肉及過期的肉品 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄楠梓區一間在市場內的越式攤商遭高雄市警局、衛生局、動保處人員查獲標示與來源均不明的3盒越式酸肉，還有過期的8包香腸熱狗，老闆娘對來源避重就輕說：「是向朋友買的！」，這批可疑肉品已被查扣送驗，若有陽性部分將擴大追查上游來源。

▲該間販售越南商品的攤商來路不明的越式酸肉 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

楠梓警分局接獲線報，在楠梓區煉油廠宿舍菜市場內，某販售越南商品的攤商有販售可疑的食物、肉品，警方獲報後組成專案小組，27日一早7點多，偕同高雄市衛生局、動保處人員到場，發現確實有標示及來源不明的3盒越式酸肉，阮姓老闆娘無法提出相關來源證明文件，聲稱：「是向朋友買的！」，但向誰買、從哪裡買，她也無法交代，說法避重就輕，這批酸肉全數由衛生局、動保處人員將肉品查扣送驗。

▲相關單位查獲一間販售越南商品攤商，販售來路不明的越式酸肉及過期的肉品 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

除了可疑越式酸肉，現場更發現販售過期的香腸熱狗，一共有8包，保存期限分別到2020年8至9月，過期近1年還在賣，由衛生局查扣並依違反《食安法》開出罰單，全案由衛生局與警方查溯相關肉品上游來源，目前將查扣可疑肉品送驗，若有陽性部分將擴大追查上游來源。

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