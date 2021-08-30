旅美夫妻「30年前佛心助養」她苦尋人　結局惹哭網：爆雞皮看完

▲助養家庭當年寄來的信。（圖／張哲生授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友從小家境清寒，並在30多年前，接受一對旅美夫妻的助養，後來家中經濟狀況逐漸穩定，而長大的她一直想向恩人道謝，沒想到失去了聯繫，苦苦尋人的她日前找上文史工作者張哲生，結果短短1天多的時間，竟然順利尋到人，而這段暖心故事也讓眾人紅了眼眶。

張哲生28日在臉書發文，分享網友Lanvender Li的尋人信，表示想找大約30年前，住在美國喬治亞州的一對夫妻，王忻先生和邱珍女士，「那時候我年僅4歲，因為家境不好，在家庭兒童福利中心被助養，助養家庭會捐款協助我們家的經濟。」

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兒時每逢過年、耶誕節，福利中心就會請他們寫卡片給助養家庭，那時她年紀尚小，還不太清楚緣由，直到後來年紀漸長，家中經濟穩定了，她也終於看懂他們的來信，同時也一直想表達感謝之情，「然而長大後就和他們失去了聯繫，我曾經去找當時的家庭兒童福利中心，但中心已經搬遷，打電話、臉書、網站都無果。」

▲她4歲時，助養家庭捐款幫助他們家。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

Lanvender Li從過往的信中得知，夫妻倆住在喬治亞州，所以曾嘗試加入相關社團詢問，但依舊沒有下文，對此她感性直呼，「我很想找到這對夫妻，跟他們說一聲謝謝，謝謝他們幫助我的家庭，也幫助我長大。」

她也提到，「我不確定他們現在是否還住在喬治亞州，不過他們曾在信中談到，如果他們有回到台灣的話，希望和我見面，所以我想他們很可能是從台灣移民到美國。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

沒想到文章PO出1天多，30日凌晨1點多，張哲生就收到來自馬里蘭州邱珍女士的訊息，上面寫道「當台灣同學轉傳這份尋人啟事，我感到非常驚訝，也非常興奮，請轉達Lavender，如今她的成長是我們樂見的，也很希望她和我們聯絡！待疫情過後，一定回台和她及其家人相見，多謝！我先生以前總是希望善意傳承，社會角落也永遠有我們可以伸出一隻手的空間和機會；當年小小的力量，我們今天獲得了大大的回饋！感恩大家！」

▲時隔30年，終於聯絡到恩人一家了。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

看完這段故事，大票網友感動鼻酸，紛紛回應「效率堪比阿亮的超級任務」、「兒扶的助養人還會寫信給扶助兒童，真的很有心」、「好喜歡尋人任務的這個系列。祝福每個美好的緣分能夠再度搭上線」、「懂得珍惜與感恩的尋人啟事，謝謝版主也祝福他們能及早相聚」、「太感人了！每個好人都一生平安」、「天阿~整個雞皮疙瘩看完，都要飆淚了好感動，哲生哥真的太讚了啦」。

►本文已獲張哲生授權引用。