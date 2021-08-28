街友縮角落找飯...社工幫申請低收「調出超厚清單」：是破億大地主

▲阿伯無家可歸。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有時走在路上，難免會遇到街友，不過這些人背後，其實很可能藏著一段不為人知的過往。一名社工發文表示，她在某次夜訪時，因為想幫助餓了整天的阿伯，結果竟意外得知對方的不動產清單多到要用釘書機釘起來，只不過正因如此，阿伯明明身上沒錢，卻無法申請低收入戶，只能露宿街頭。

這名女社工在PTT的Gossiping板上發文表示，有錢的遊民雖然稀少，但她在民間團體服務了7年，也曾遇過擁有很多不動產的街友。她娓娓道來，某次夜訪時，因為看到一位阿伯縮在牆角，所以她便走向對方說「某某處現在有醫生在免費義診，你要不要過去？」

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想不到，阿伯卻怎麼樣也不願離開那個小角落，因為早上有人來發御飯糰，他已經錯過了，所以他不要離開，以免錯過下一個善心人士。原來，阿伯已經餓了一整天，都晚上十點了，結果連一粒米都沒吃到，原PO聽聞當下不禁鼻酸，進而決定出手幫忙。

▲阿伯肚子餓了整天。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

原PO為了讓阿伯過上「人類該有的生活」，因此便帶對方到國稅局調財產清單，然而調完當下，她便當場傻眼，「我沒看過不動產清單多到要用釘書機釘起來的！」光是地價就價值破億元，當然不符合低收入戶的資格。

但是，阿伯明明名下有不動產，為什麼還會無家可歸？原PO驚訝詢問「阿伯你很有錢啊？」阿伯露出笑顏，得意表示那些都是祖先留給他們兄弟姊妹的，他還掏出身分證，反問原PO知不知道他的身分證字號開頭是什麼意思。

原PO聽了以後反而有些心疼，因為那些土地是和一大群親戚共同持有的，產權實在太複雜，阿伯的持份連三分之一都不到。可是，阿伯無法放棄，因為「這可是上億啊」，雖然處理起來很費時，但若能如願賣出，他就會是個大富翁。

▲阿伯名下的不動產價值破億，但卻拿不到半毛錢。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

但令人遺憾的是，因為產權複雜，根本沒有土地仲介想接，阿伯也不知道能去哪找信任的人幫忙，就算價值破億，但他能不能拿到錢卻是個未知數。原PO坦言，「帳面上」擁有上億不動產的人當然不能申請低收入戶，「這些財產成了卡死他喉嚨的火種，無法申請低收，但又賣不了錢。」

原PO話鋒一轉，表示阿伯之後說要去南部申請低收入戶，結果就杳無音訊，「很多個案的人生都是一部爛尾的小說」，她也很想知道對方後來過得怎麼樣。

原PO也向《東森新媒體ETtoday》透露，其實有很多人都像這位阿伯一樣產權相當複雜，但是該如何處理、找誰處理，對這些人來說都是很大的問題，該怎麼避免更多阿伯流浪，也是值得大家思考的議題。

本文經原PO授權引用