綠營大數據／館長、千千曬「高端小黃卡」加持　蔡英文網路好感度飆增

▲網紅「館長」陳之漢日前曬出打疫苗照片，引發網路熱議。（圖／翻攝自館長臉書）

記者呂晏慈／台北報導

全球疫情升高，疫苗短缺嚴重，而台灣疫情穩定已兩度「+0」，國產疫苗高端也在23日開打，許多名人都秀出小黃卡，網紅「館長」陳之漢還將施打疫苗的過程放上社群平台。據透露，綠營大數據顯示，高端和國產疫苗的討論度在本週一、週二都超過20萬則，顯示國人對國產疫苗關注和期待。此外，蔡英文的網路好感度（正／負聲量比）也大幅飆升至奧運時水準。

全球疫情再度因為變種病毒Delta而升溫，各國搶疫苗讓供貨吃緊，台灣國產疫苗開打引發國際關注，外媒如美國CNN電視台、路透社、紐約時報、日本NHK電視台都報導了國產疫苗施打與蔡英文總統用直播方式施打疫苗的新聞，除了國產疫苗之外，台灣再度控制疫情的成就也被提及。

副總統賴清德本周五也施打了國產疫苗，同樣在臉書進行全程直播，還刻意特寫針頭。本周陸續施打的名人不少，包括館長、音樂人陳珊妮、百萬網紅千千，知名作家藤井樹（本名吳子雲）、滅火器樂團主唱楊大正紛紛秀黃卡。

根據綠營大數據分析，幾個月來國產疫苗或高端疫苗的聲量高點都與進度宣布有關，聲量高點包括6月10日高端解盲成功、7月19日通過EUA（緊急使用授權）、7月28日蔡總統宣佈預約施打高端，以及8月23日高端開始全面性施打。本週的國產疫苗相關討論度在13萬至21萬之間。

23日相關十大熱文，前二名都與蔡英文施打國產疫苗相關，分別為蔡英文影片直播施打疫苗過程、以及蔡英文施打疫苗後的相關圖文分享；「蔡英文」關鍵字之好感度也在23日飆升，接近先前奧運熱潮時的水準。

熟悉大數據的綠營幕僚指出，在野黨從5月起抹黑本土自製疫苗3個多月，卻沒有影響民眾對台灣自行發展疫苗，取得防疫重要戰略物資的支持。從聲量數據來看，只要國產疫苗有重大進展，相關關鍵字的聲量就會提高，反映了民眾的關心和期待。