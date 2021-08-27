　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊川輝東帕跳遠奪第4！　蔡英文稱讚：你讓台灣被世界看見

▲楊川輝在東京帕運T11級跳遠決賽奪第四名。（圖／體育署提供）

▲楊川輝在東京帕運T11級跳遠決賽奪第四名。（圖／體育署提供）

記者蘇晏男／台北報導

東京帕運賽事邁入第5天，總統蔡英文今（27）日晚間在臉書分享最新我國帕運健兒的賽事成績，並表示明天台灣選手出賽桌球、田徑、健力等項目，呼籲國人鎖定轉播，一起幫台灣英雄應援。

「如果你覺得奧運很精采，那你更應該要看看帕運！」蔡英文臉書指出，謝謝柔道選手李凱琳，今天在女子48公斤級賽事中，一路拚到銅牌戰，最後獲得並列第五名的好成績；這是李凱琳第三度代表台灣參賽，多年的堅持和苦練，都轉化成賽場上展現出的柔道精神，真的很不簡單。

對於田徑選手楊川輝出戰男子跳遠T11級別，蔡英文表示，出發前，楊川輝說過：「我看不見世界，但透過跳遠，我要讓台灣被世界看見。」如今在教練用掌聲引導下，奮力跳出第四名的好成績（6公尺07）。「謝謝川輝，你真的做到了」。

此次代表團中最年輕的選手是未滿19歲的游泳小將陳亮達，蔡英文說，今天陳亮達也第一次在帕運出賽，在男子SM7級200公尺預賽中全力以赴。接下來，亮達還有400公尺自由式、100公尺仰式賽事，我們要繼續用力加油！

針對桌球國手盧碧春、程銘志在單打8強止步，蔡英文稱讚，「拚戰的精神，我們無比欽佩」。至於桌球選手田曉雯除拿下三連勝，晉級女子單打TT10級別8強外，也將與同級別的桌球選手林姿妤共同出戰雙打賽事，蔡英文說，「我們也要替『黃金搭擋』曉雯、姿妤來集氣！」

文末，蔡英文也表示，明天台灣選手出賽桌球、田徑、健力等項目，呼籲國人鎖定轉播，一起幫台灣英雄應援。

▲東京帕運中華隊柔道女將李凱琳。（圖／體育署提供）

▲李凱琳。（圖／體育署提供）

▲東京帕運中華隊桌球好手盧碧春。（圖／體育署提供）

▲盧碧春今在桌球單打8強止步。（圖／體育署提供）

▲東京帕運中華隊桌球好手田曉雯。（圖／體育署提供）

▲東京帕運中華隊桌球好手田曉雯。（圖／體育署提供）

▲東京帕運中華隊桌球好手程銘志。（圖／體育署提供）

▲東京帕運中華隊桌球好手程銘志。（圖／體育署提供）

▼東京帕運中華隊泳將陳亮達。（圖／體育署提供）

▲東京帕運中華隊泳將陳亮達。（圖／體育署提供）

►用香味讓回頭率破表

ET快訊
台女下藥外籍男「吃了會開心」　他醒來傻眼
美女YouTuber老家失火　「屋內一片焦黑」哭了
5.1億大樂透一注獨得！今彩中3注「各分800萬」　獎落2縣
「餅總」林岳平出拳怒捶鐵門　賽後曝原因
基隆「人肉羊肉爐」奇案　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕
蝴蝶光顧彩券行！大樂透5.1億獎落台中　包牌金額曝光
WHO官網驚見「高端疫苗」！　驚人抗體數據曝光了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台日執政黨2+2會談首登場　學者曝觀察重點在「準官方層級」

楊川輝東帕跳遠奪第4！　蔡英文稱讚：你讓台灣被世界看見

林智堅胖了！急向鄭文燦討瘦身秘訣　「小腹猖狂say hello」照曝

非洲豬瘟殺到門前！蘇貞昌下令嚴查境內走私肉品　全力圍堵疫病

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

內湖塞車無人可解　卓榮泰酸：柯文哲何不先拐內湖人的票？

傳NCC主委護航「專家怒罷審」　《鏡電視》3聲明喊告：張冠李戴

台日執政黨國會議員會談　外交部：期擴大交流成為固定對話夥伴

網友疑蔡英文、賴清德打假針　王浩宇：整理留言提供檢調單位

北捷人潮回來了！日運量破百萬人次　啟動智慧系統亮燈控人流

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

搞笑妹教「防止被搭訕」7步驟　學動物叫聲、跳奇特舞蹈超實用

桃園男子耍帥「放開雙手騎車」　逐漸向右偏！遭後方油罐車狂叭

快讓路！黑狗兄「撂兄弟」壓馬路 超大陣仗噴霸氣...網：社會我狗哥

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

男子剪頭髮拍影片截圖指定髮型　理髮師操刀神還原「圖中播放鍵」

台日執政黨2+2會談首登場　學者曝觀察重點在「準官方層級」

楊川輝東帕跳遠奪第4！　蔡英文稱讚：你讓台灣被世界看見

林智堅胖了！急向鄭文燦討瘦身秘訣　「小腹猖狂say hello」照曝

非洲豬瘟殺到門前！蘇貞昌下令嚴查境內走私肉品　全力圍堵疫病

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

內湖塞車無人可解　卓榮泰酸：柯文哲何不先拐內湖人的票？

傳NCC主委護航「專家怒罷審」　《鏡電視》3聲明喊告：張冠李戴

台日執政黨國會議員會談　外交部：期擴大交流成為固定對話夥伴

網友疑蔡英文、賴清德打假針　王浩宇：整理留言提供檢調單位

北捷人潮回來了！日運量破百萬人次　啟動智慧系統亮燈控人流

莉莉華卓斯基不參與《駭客任務4》！　曝疲累原因：我的世界分崩離析

外籍男聊天秀鈔票！台女掏藥丸「吃了會開心」　他醒來噴20萬傻眼

超人氣「600級距街車」排行榜　第1名中古價還在漲

單場3安打擊率4成　陳俊秀腳踝不適退場：可以撐盡量撐

壓制兄弟有信心　布雷克對戰防禦率1.11透露關鍵策略

台日執政黨2+2會談首登場　學者曝觀察重點在「準官方層級」

料理週記星淵曝「崩潰做菜經驗」　辛酸呼籲：「一定要有可以單手抽的紙巾」

5.1億大樂透1注獨得！今彩539中3注「各分800萬」　獎落2縣市

美女鋼琴YouTuber老家失火！　「屋內一片焦黑＋狂冒濃煙」哭了

面臨生存競爭　歐飛登：職業球員要去適應

政治熱門新聞

獨／板橋42歲女打高端後血壓下降　「現場無呼吸」急送醫救治

八大加碼券懶人包！全中籤可拿破萬

五倍券亮相！「這縣市可換到1萬元」

快訊／打高端死亡第5人　新北衛生局證實

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

一樣是她！親自為賴清德打高端疫苗

快訊／侯友宜霸氣加碼五倍券　新北方案「最高5千換1萬」

五倍券亮相！這縣市大手筆再發8000元

鄭文燦變韓系歐巴！黃偉哲心動留言了

快訊／柯文哲公布餐飲鬆綁5指引　室內80人、火鍋燒烤可自己動手

快筆記！唐鳳爆「五倍券登記網址」　加碼抽籤10項數位券

八項振興加碼券一次看　「這裡」抽1300萬份好康

歷史突破！台日執政黨國會議員會談　「日台是命運共同體」

黃子哲：高端死亡通報快於AZ、莫德納

更多熱門

相關新聞

桌球阿嬤盧碧春　東京帕運8強止步

桌球阿嬤盧碧春　東京帕運8強止步

分組賽最終戰擊敗強敵英國貝莉(Susan Bailey)，搶下帕運生涯首勝並以分組第2名挺進8強後，中華隊「桌球阿嬤」盧碧春在本屆東京帕運桌球女單TT4級8強戰面對21歲的中國強敵谷曉丹，盧碧春首局12比10拿下，但隨後谷曉丹11比7、11比7、11比2連趕3局，最終總局數3比1逆轉拿下4強門票，盧碧春則止步於本屆8強。

楊川輝帕運跳遠　6公尺07奪第4名

楊川輝帕運跳遠　6公尺07奪第4名

網友疑蔡英文賴清德打假針　王浩宇：提供留言給檢調單位

網友疑蔡英文賴清德打假針　王浩宇：提供留言給檢調單位

僅3根手指控繩　巴西騎師帕運奪銀

僅3根手指控繩　巴西騎師帕運奪銀

田曉雯帕運桌球　女單晉級8強

田曉雯帕運桌球　女單晉級8強

關鍵字：

蔡英文盧碧春東京帕運田曉雯林姿妤

讀者迴響

熱門新聞

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！7大罪狀被挖出修理

鄭爽「正式被踢出演藝圈」！消失前最後自白信曝光

基隆「人肉羊肉爐」奇案！　老闆打死熟客「屍體剁煮」賣老饕

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

即／2國中兒噴出車外慘死　2死2傷搶救中

電梯大怒神暴衝30樓！女住戶當場爆頭慘死

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

快訊／疫苗登記平台明天重啟！新增BNT疫苗選項

即／教師載3國中生外出翻車　2學生噴飛慘死

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

首批BNT釋出80萬劑　民眾可登記意願

趙麗穎第1個被鍘！「10條超硬限令」狠K粉絲追星

想選BNT擔心得重排　莊人祥教這樣選排序不影響

趙薇才出事！林心如突傳「大陸工作室被註銷」

更多

最夯影音

更多
2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」

2歲童看卡通想拯救超級英雄！　趁媽媽上廁所「拿玩具丟電視」
小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

小A辣「不能生」...4年戀情遭唱衰　談到未來淚崩：男友媽媽無法接受

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

「消光灰」特斯拉夜駕遭貨車追撞 網論顏色隱身釀禍！專家：辨識低

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面