楊川輝東帕跳遠奪第4！　蔡英文稱讚：你讓台灣被世界看見

▲楊川輝在東京帕運T11級跳遠決賽奪第四名。（圖／體育署提供）

記者蘇晏男／台北報導

東京帕運賽事邁入第5天，總統蔡英文今（27）日晚間在臉書分享最新我國帕運健兒的賽事成績，並表示明天台灣選手出賽桌球、田徑、健力等項目，呼籲國人鎖定轉播，一起幫台灣英雄應援。

「如果你覺得奧運很精采，那你更應該要看看帕運！」蔡英文臉書指出，謝謝柔道選手李凱琳，今天在女子48公斤級賽事中，一路拚到銅牌戰，最後獲得並列第五名的好成績；這是李凱琳第三度代表台灣參賽，多年的堅持和苦練，都轉化成賽場上展現出的柔道精神，真的很不簡單。

對於田徑選手楊川輝出戰男子跳遠T11級別，蔡英文表示，出發前，楊川輝說過：「我看不見世界，但透過跳遠，我要讓台灣被世界看見。」如今在教練用掌聲引導下，奮力跳出第四名的好成績（6公尺07）。「謝謝川輝，你真的做到了」。

此次代表團中最年輕的選手是未滿19歲的游泳小將陳亮達，蔡英文說，今天陳亮達也第一次在帕運出賽，在男子SM7級200公尺預賽中全力以赴。接下來，亮達還有400公尺自由式、100公尺仰式賽事，我們要繼續用力加油！

針對桌球國手盧碧春、程銘志在單打8強止步，蔡英文稱讚，「拚戰的精神，我們無比欽佩」。至於桌球選手田曉雯除拿下三連勝，晉級女子單打TT10級別8強外，也將與同級別的桌球選手林姿妤共同出戰雙打賽事，蔡英文說，「我們也要替『黃金搭擋』曉雯、姿妤來集氣！」

文末，蔡英文也表示，明天台灣選手出賽桌球、田徑、健力等項目，呼籲國人鎖定轉播，一起幫台灣英雄應援。

▲李凱琳。（圖／體育署提供）

▲盧碧春今在桌球單打8強止步。（圖／體育署提供）

▲東京帕運中華隊桌球好手田曉雯。（圖／體育署提供）

▲東京帕運中華隊桌球好手程銘志。（圖／體育署提供）

▼東京帕運中華隊泳將陳亮達。（圖／體育署提供）