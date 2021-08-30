終於等到BNT！他預約一查「已打過第一劑」　嚇傻：靈異事件？

▲輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

公費疫苗預約登記平台在28日開放民眾登記BNT疫苗，截至29日下午1點，全國意願登記完成總人數達到1286萬6778人，其中意願登記BNT疫苗總計283萬3894人，短短一天就突破200萬人。但有民眾在網路上PO文指出，朋友之前一直在等莫德納第一劑，但卻遲遲等不到，直到多了BNT疫苗可供選擇，進到系統核實身分後，竟然出現「已施打第一劑」的註記，離奇的現象引起網友們熱議。

原PO在臉書粉絲社團「爆料公社」發文表示，友人進一步使用健保快易通查詢後發現，紀錄上顯示已經在仁愛醫院施打過第一劑疫苗，不過友人事實上至今仍未接種過疫苗，時逢農曆七月鬼門開，不禁也讓原PO驚嚇表示「是出現靈異事件嗎」。

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由於記錄異常的關係，原PO進一步指出，友人目前完全不能修改意願登記，聯繫醫院、衛生所未果，而撥打1922及1999都聲稱要找醫療院所或衛生所確認資料，不知道是否有人遇過相同的情況，才特地PO文求助。

▲網友友人撥打1922、1999尋求協助。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

對此，其他網友回應，「被冒用身份嗎?但打疫苗都用健保卡登入應該不至於被冒用才對，應該是系統當機導致，要不要晚點再試試看」、「前幾天也有看到類似的事情」、「不意外，我連打疫苗專線一小時都沒通」、「健保卡被盗用了？」