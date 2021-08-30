學生妹應徵牙助！「接種2劑莫德納」秒離職　牙醫爆：很多都打完了

▲牙助也算在第一類。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

新冠疫情在台爆發後，大家便開始搶打疫苗，其中的「莫德納」就相當熱門。一名男網友發文表示，他在診所上班，7月初曾有年輕的女大學生來應徵牙助，怎料對方接種完2劑莫德納以後，就決定離職。貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

這名網友在Dcard上，以「為了打莫德納應徵牙助」為題發文，提到她在診所上班，7月初有個年輕女大學生來應徵牙助，對方不論是學習還是上班都相當認真。

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牙助也算在疫苗接種對象的第一類，所以來診所上班後當然就確定有疫苗可打，而令原PO感到狐疑的是，那位牙助在接種完2劑莫德納以後，就和醫師表明自己想要離職。

▲原PO透露，他有些同學的女友也都接種完莫德納了。（示意圖／取自Pexels）

原PO坦言，打完疫苗就離職，實在引人遐想。他還透露，自己有些同學的女友其實早已接種完莫德納，或許也是同樣的操作方式。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「第一類裡面還真不少這種的，一直占還沒打第一劑的名額，真是惡質」、「我覺得這種行為真的觀感上超差，但就是鑽漏洞也沒辦法說什麼」、「我也認識這種人，她還說是故意的，接種完之後還炫耀」。

原PO而後也補充道，他們診所決定牙助必須工作滿3個月才能造冊，以避免有人為了疫苗而應徵。