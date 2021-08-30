「三峽家庭1傳9」醫曝1原因　9／1開學雙北成關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

新北市三峽家庭出現10例確診，是二級警戒以來，新北市首次出現雙位數確診人數。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學29日深夜在臉書PO文表示，本來就沒有期待可以長時間維持零確診，「因為COVID-19無症狀患者的比例太高，一旦進入社區，極難斷根」，而9月1日開學後，仍需要特別注意雙北疫情的變化。

▲三峽家庭群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心29日公布新增13例本土確診，分別為新北市11例、台北市2例，其中新北市11例有10例是三峽家庭感染，1例為板橋大遠百櫃姐。新北市長侯友宜表示，三峽個案屬家庭感染，案16072因最近胃痛去做胃鏡，27日被醫院發現PCR陽性，CT值31，目前感染源仍在疫調中。

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經查，案16072確診後，先匡列同住家人及友人11人居家隔離並採檢，其妻子及4名子女、妻妹、妹夫、外甥、外甥女等9人PC均為R陽性，而妻外甥1人及妻友人1人則為陰性。篩陽者CT值都約29以上，研判是舊案，應無傳染力。

▲謝宗學認為，9月1日開學後，雙北仍要注意疫情變化。（資料照／記者李毓康攝）

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學29日在臉書《Dr.E小兒急診室日誌》PO文表示，聽聞三峽出現本土群聚案例，雖然有點訝異，但不會太意外，畢竟本來就沒有期待可以長時間維持零確診，「因為COVID-19無症狀患者的比例太高，一旦進入社區，極難斷根」。

謝宗學解釋，新北三峽家庭群聚事件中，第一名確診者完全無症狀，其他確診的家人也是無症狀感染者，除了1人Ct值29以外，其他人皆超過30，若是感染初期（之後的Ct值下降），對社區風險較低；若是感染後期（之後的Ct值上升），則需要擔心先前的足跡和接觸者，對社區風險較高。

謝宗學說，雖然發生家庭群聚感染，但只要依照過去的流程疫調和隔離，持續做好個人衛生防護，目前低流行率的趨勢不會因為單一事件馬上扭轉；不過，考量到8月1日至29日的確診病例分布主要都集中在雙北市，其餘縣市皆在5人以下，代表雙北市可能有較多無症狀感染者潛伏，「9月1日開學後需要特別注意雙北疫情的變化。」

最後，謝宗學提醒，高疫苗接種率國家例如新加坡、加拿大、英國、美國陸續解封，但就算民眾已完整接種疫苗，仍會出現「突破性感染」等情況，只是住院率和重症率大幅下降，不過，染疫人數眾多，還是會對醫療體系造成沉重負擔，「因此，不管有沒有接種疫苗，現階段個人防護措施絕對不可以鬆懈。」