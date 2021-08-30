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雙北暴增13本土　醫曝「最該擔心那例」！恐成下一個破口

記者陳俊宏／綜合報導

雙北市29日新增13例本土確診，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，雙北社區已幾乎沒有病毒了，這13例不會影響清零進程，最該擔心的是長榮機師突破性感染那例，「不是危言聳聽，檢疫縮短之所在，就是下一個破口最可能產生之所在。」

新北市新增11例本土、台北市新增2例，沈政男在臉書說，只有台北市的案16077其CT值不明，其他12例都是舊案，CT值都大於或接近30；台北市政府29日顯然大家都休息了，只讓值班人員講了一下新增2例，其中CT值36那例說是到處趴趴走，問題是已是陳年往事，公布那些公共場所足跡已無意義。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲▼8/29指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

沈政男表示，反而是案16077，他們竟說｢足跡相對單純｣，其實這更讓人擔心啊！因為足跡單純，為什麼還會染疫？總之，雙北社區已幾乎沒有病毒了，這13例不會影響清零進程。

沈政男認為，最該擔心的是長榮機師突破性感染那例，因為，他們入境後只須加強版自主管理，而突破性感染比例是多少？如果是兩劑AZ，高達4成；現在指揮中心考慮對機師採取更嚴格的檢疫措施，做法上務必正視Delta變種的高突破率，「不是危言聳聽，檢疫縮短之所在，就是下一個破口最可能產生之所在。」

為防堵Delta病毒入侵，指揮中心指揮官陳時中29日表示，目前長榮機師該案已經匡列26人，應該是把需要匡列的都匡列了。根據報告內容已經有檢驗21位，5位還等採檢中，已有19位採檢為陰性，目前沒有陽性，仍有2例正在檢驗中。

至於是否要建立更嚴格的監督機制，陳時中也說，針對該案，代表打了兩劑疫苗還是會有感染風險，可能會懷疑整體在管理、行動流程是不是有疏漏，目前還沒決定怎做，但基本方向「可能要先加嚴」，會於檢視所有流程再做決定。

►本文獲得沈政男醫師授權。

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