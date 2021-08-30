賣太好遭仿冒？江宏恩、葉家妤公開驚人真相！

▲江宏恩、葉家妤兩人因為日夜塑崩，至今先後共甩了30公斤。（圖／日夜塑崩提供，下同）

【企劃特輯】

江宏恩兩年內狂甩23公斤，從虛胖肥龍恢復成精瘦飛龍，讓他推薦代言的「日夜塑崩」賣破五十萬組，狠甩其他產品；加上已經息影七年、最近復出的本土劇女星葉家妤，日前被拍到飄出濃濃嬸味的暴肥肚腩照，短短幾周就暴風式鏟肉7公斤雪恥，也特別提到是江宏恩推薦日夜塑崩的功勞；兩個大牌的親身體驗，讓原本已經在各通路賣翻的日夜塑崩，更是賣到缺貨，網路上也出現許多「仿冒品」藉機卡油！

藥妝店買不到 消費者網路誤買「日夜塑崩」假貨

爆料公社上甚至有女網友表示：年初看到江宏恩代言日夜塑崩，自己在藥妝店買了幾盒，持續吃了三個月真的瘦了五公斤；正打算再補貨時，看到網頁上有一頁式廣告，價格只有之前買的半價，以為是廠商在做促銷，不疑有他的下單；但這次吃了一個月竟然出現嚴重的不適感，緊急救醫；事後經查證，居然是買到了網路上的仿冒品。

▲日夜塑崩紅到上爆料公社，有網友反應在網路買的低價方冒品，送醫急診；業者呼籲，不要隨便購買網路上來路不明低價產品。

產品賣太好 「日夜塑崩」盜版商最愛仿

遽聞，由藝人江宏恩代言的「日夜塑崩」因為真的非常有效果，短短時間就狂賣五十萬組，因為樹大招風，在網路上接連被不肖業者仿冒；不斷有消費者投訴，在網路一頁式廣告上買到「假貨」，日夜塑崩正版業者表示：網路購物方便又快速，以往民眾習慣到藥妝實體通路購買日夜塑崩，現在越來越多人選擇在網路上訂購；不肖廠商眼見日夜塑崩狂賣，看準消費者貪小便宜的心態，竟然用仿冒品蹭熱度。

▲「日夜塑崩」在屈臣氏、康是美、寶雅等實體通路熱賣到供不應求，甚至一度缺貨。

日夜塑崩握有專利 打趴仿冒品

專業營養師指出：「日夜塑崩」關鍵原料是由日本知名瘦身權威松谷博士所開發，是仿冒品無法達到的效果；「日夜塑崩」是利用白天代謝、睡眠時阻斷的方式，達到促進代謝率的加倍效果；白天飲食的時候，「日塑崩」可以幫助代謝食物中的油脂熱量，餐餐下肚，都變成水煮餐；「夜塑崩」則是在睡眠時，幫助促進瘦身激素，不但可以幫助睡眠，還能在睡眠時繼續幫助促進新陳代謝、調整體質；透過日夜循環，讓體重控管更有效率。

代言人葉家妤、江宏恩呼籲：網路詐騙猖獗 全民抵制假貨

代言人葉家妤、江宏恩也在臉書發布影片嚴正譴責不肖業者；江宏恩表示，最近陸續有網友和我反應為什麼日夜塑崩的效果大不如前，而且吃了還會腹痛、心悸、昏眩，後來看了她們傳來產品包裝的照片後才發現她在網路上買到假貨了!!特別呼籲現在網路上一頁式的詐騙廣告猖獗，大家千萬不要因為貪便宜，就買到盜版假貨，大家要一起拒絕盜版商品，杜絕這些網路詐騙的行為。

▲葉家妤、江宏恩都在臉書發布影片嚴正譴責不肖業者。



江宏恩、葉家妤合力推薦『日夜塑崩』正版才有效

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