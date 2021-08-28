　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「黃金歲月」八點檔女神回歸　越演越瘦、鏟肉10公斤

▲▼日夜塑崩,甩肉,葉家妤,江宏恩,熱量,脂肪,代謝。（圖／日夜塑崩提供）

▲八點檔女神葉家妤復出拍戲，開拍前就已展開瘦身大作戰，隨著劇情發展，葉家妤在鏡頭上越來越輕瘦。（圖／日夜塑崩提供，下同）

 【企劃特輯】

八點檔女神葉家妤與演員陳宇風結婚10年，育有2女，自生下小女兒後，她專心當家庭主婦，長達七年沒有接演戲劇的演出，讓葉家妤心寬體胖，體重爆增不少；確定接演民視八點檔大戲「黃金歲月」中養女的角色，因為怕上鏡頭被酸，葉家妤早在開拍之前就暴風式的甩肉七公斤；現在「黃金歲月」上檔後，她還在持續瘦身中，目前已經成功減去十公斤！

從大嬸回歸魔鬼身材！　觀眾驚呼：葉家妤怎麼辦到的？

七年沒拍戲，葉家妤坦言壓力不小，尤其是長時間在家當主婦的結果，在開拍前被媒體拍到飄出濃濃嬸味的暴肥肚腩照，讓她信心嚴重受打擊，誓言要恢復以前的身材；儘管已經在開拍前就已展開瘦身大作戰，在「黃金歲月」首播的前幾集，仍然有網友在網上留言，說她的臉蛋有點腫，但葉家妤並未失去鬥志，反而更努力的繼續她的瘦身作戰，隨著劇情發展，葉家妤在鏡頭上越來越輕瘦，已經有不少觀眾發現，葉家妤怎麼一集比一集還瘦，觀眾發現葉家妤拍攝前後的身材，根本判若兩人，好奇的問她減重的方法，讓葉家妤鬆了一口氣，也洗刷之前大肚婆的印象。

▲▼日夜塑崩,甩肉,葉家妤,江宏恩,熱量,脂肪,代謝。（圖／日夜塑崩提供）

▲不少觀眾發現，葉家妤怎麼一集比一集還瘦，讓葉家妤鬆了一口氣，洗刷之前大肚婆的印象。

江宏恩推薦瘦身好物「日夜塑崩」　無副作用也不復胖

講到瘦身的方法，葉家妤開心的表示，全都是靠江宏恩的提點和幫忙；因為之前自己減重卡關，正煩惱該怎麼辦時，還好宏恩大哥他無私的分享這「日夜塑崩」，讓他一年甩去20公斤的方法，宏恩大哥也重現年輕時的完美體態。我自已才用了半年，在八點檔開拍前就瘦了七公斤，而且現在還持續的在瘦身中；原本我很擔心會有副作用或是可能很快就復胖，但到現在真的都沒有這些狀況發生，葉家妤感謝地說：宏恩大哥真的是推薦了一個很棒的產品給我。

▲▼日夜塑崩,甩肉,葉家妤,江宏恩,熱量,脂肪,代謝。（圖／日夜塑崩提供）

▲葉家妤在江宏恩的介紹下開始食用「日夜塑崩」，效果好到連自己都不敢置信。

日間阻斷、夜間代謝　「日夜塑崩」讓熱量脂肪不陪你過夜

專業營養師表示，葉家妤所食用的「日夜塑崩」，主要是利用白天加速代謝、睡眠激發瘦素的協同作用，達到快速瘦身、雙倍代謝率的效果，是非常可行的瘦身方式；白天飲食的時候，「日塑崩」可以幫助燃燒阻斷食物中的油脂熱量，餐餐下肚，都變成水煮餐；「夜塑崩」則是在睡眠時，幫助促進代謝激素，可以在睡眠時繼續幫助促進新陳代謝、調整體質；透過日夜循環，讓體重控管更有效率，也是目前唯一一年能賣破五十萬組的代謝輔助產品。

▲▼日夜塑崩,甩肉,葉家妤,江宏恩,熱量,脂肪,代謝。（圖／日夜塑崩提供）

▲為了改善嚴重肥胖、被診斷有健康危機的女兒，博士費時五年，投入上億日圓研發出標靶二型專利纖維，讓原本體重破表的女兒成功變身。

江宏恩、葉家妤合力推薦『塑崩日夜奇蹟』速甩法寶這裡買！
●官網體驗優惠組：https://chshop.work/35fyu
●momo優惠組：https://chshop.work/rCTu2
●客服專線：0800-200-173 https://chshop.work/871FJ
●LINE ID：＠yunjihui

https://www.youtube.com/watch?v=HvdriWuL80w

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
一週16境外全Delta！　醫嘆：爆料犧牲後「制度就改了」
2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多是它
趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！　官媒還點名2人：到了終點線
快訊／外物入侵！台鐵南下、北上列車延誤　4車站受阻
BNT今下午2點開搶　注意「1件事」絕對要避免
跟風驗DNA臉綠慘！　養兒11年才知是別人的種
「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？　結局潰堤了

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

日本博士懶人代謝法　江宏恩葉家妤消脂一大圈！

「黃金歲月」八點檔女神回歸　越演越瘦、鏟肉10公斤

疫情降溫搶攻荷包！寶雅推出超萌集點換購、屈臣氏下殺最低優惠

料理週記星淵曝「崩潰做菜經驗」　辛酸呼籲：「一定要有可以單手抽的紙巾」

賀「+0」！必勝客限時「買麵送比薩」　熊貓釋75折優惠碼同慶

超商「+0優惠」一次看！咖啡限時買1送1　爽喝美式只要20元

東森購物網家電周末快閃　限時最低79折加碼東森幣8%回饋無上限

三強聯手首創抗疫洗衣液　東森電視購物首賣「衣服吃的益生菌」

撐過月底就靠它們！「銅板泡麵TOP15」出爐　每包都在25元↓

熱門度僅次疫苗！超狂「石墨烯面膜」訂單爆量　一片抵五片！

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

留學陸生疑接受「採訪」因言獲罪 公安找家人問話！遭威脅刪片回國

「黃金歲月」八點檔女神回歸　越演越瘦、鏟肉10公斤

疫情降溫搶攻荷包！寶雅推出超萌集點換購、屈臣氏下殺最低優惠

料理週記星淵曝「崩潰做菜經驗」　辛酸呼籲：「一定要有可以單手抽的紙巾」

賀「+0」！必勝客限時「買麵送比薩」　熊貓釋75折優惠碼同慶

超商「+0優惠」一次看！咖啡限時買1送1　爽喝美式只要20元

東森購物網家電周末快閃　限時最低79折加碼東森幣8%回饋無上限

三強聯手首創抗疫洗衣液　東森電視購物首賣「衣服吃的益生菌」

撐過月底就靠它們！「銅板泡麵TOP15」出爐　每包都在25元↓

熱門度僅次疫苗！超狂「石墨烯面膜」訂單爆量　一片抵五片！

變胖了！全家超Q「胖胖霜淇淋」新登場　全台只有30門市吃得到

陽岱鋼本季首升一軍展笑顏　巨人盼成打線「起爆劑」

被容嬤嬤扎過都出事！《還珠格格》5主演4個形象全毀…他還雇凶綁人

歐尼爾:布萊恩是最接近喬丹的人　但現役沒人可比布萊恩

一週16境外全Delta！確診者送急診採檢「真的不行」　醫：犧牲後改了

老公身邊多出小三！貼緊手臂還摸胸　她拍下超閃一面：我是多餘的

艾德里奇退休想重返已多支NBA球隊測試　可能重回籃網

共同防堵非洲豬瘟　台南市環保局端完整配套籲業者全力配合

恐攻細節曝！IS炸彈客「走向美軍自爆」　屍塊像被龍捲風吹上天

LIFE・經典／檳城打造超科技島嶼　一窺未來生活樣貌

德國32萬元電動車「主打」電池走到哪換到哪　全球瘋搶20.8萬輛

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

消費熱門新聞

+0再現！超商限時咖啡20元喝

寶雅、屈臣氏疫情降溫搶攻荷包

料理週記星淵挑戰隱藏版任務失敗

全家「圓滾滾霜淇淋」30門市限定吃

慶「+0」！超商限時咖啡第2杯0元

賀「+0」！必勝客、熊貓限時優惠快看

4大超商「+0優惠」來了

麥當勞優惠來了！買豬肉滿福堡加蛋送雞塊

優惠碼快記！漢堡王連7天送免費華堡

阿亮55歲保持年輕體力秘密　營養素飲品隨身帶

零確診優惠！摩斯咖啡買1送1

麥當勞APP改版「3大亮點」搶先看

葉家妤鏟肉「腰束奶膨」網軍暴動

全聯推出「滿月紅利」會員新制

更多熱門

相關新聞

18款傳統麵包熱量曝　第一名是它

18款傳統麵包熱量曝　第一名是它

剛出爐的麵包又香又軟，更是現在許多人早餐、下午茶的首選，營養師高敏敏分享了18款麵包熱量排行，沒想到熱量第一高的麵包，熱量相當於一碗半的飯。

鹹酥雞點蔬菜較健康？　油炸前後熱量「差5倍」

鹹酥雞點蔬菜較健康？　油炸前後熱量「差5倍」

飲料熱量排行榜曝光！　「這3款」熱量比可樂高

飲料熱量排行榜曝光！　「這3款」熱量比可樂高

玉子燒熱量高！營養師：少吃3種壽司

玉子燒熱量高！營養師：少吃3種壽司

男女星愛用日本博士懶人代謝法

男女星愛用日本博士懶人代謝法

關鍵字：

日夜塑崩甩肉葉家妤江宏恩熱量脂肪代謝

讀者迴響

熱門新聞

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

即／大樂透5.1億一注獨得　億萬富翁誕生台中

純情男照顧3年的「女友姑媽」竟是女友本人

福原愛示好中國「暴瘦打球」照曝光

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

35年漲2千萬！爸媽「月領7萬退休金」：賣房嗎

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

屏東阿嬤養「超大烏龜」！1原因讓她超擔心

連家人都騙！男樂透中15億瞞10年　靠「這招」月領防揮霍

鄧佳華曝神秘女「宜軒」：沒退路！全台宜軒傻眼

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面