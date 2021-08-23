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日本博士懶人代謝法　江宏恩葉家妤消脂一大圈！

▲▼日本博士懶人代謝法，江宏恩葉家妤消脂一大圈 。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

根據統計：95%甩肉失敗的人，都缺乏持續力！節食運動一周就開始懶散，結果體重還是不動如山。有鑑於此，日本研發出「懶人代謝法」，白天燃燒、夜晚代謝，在睡前食用能促進體內代謝的食品，對甩掉脂肪十分有效。連藝人江宏恩都表示：這是有史以來成效最好、執行最輕鬆、效果最持久的一次！

▲▼日本博士懶人代謝法，江宏恩葉家妤消脂一大圈 。（圖／業者提供）

▲男星狠甩20公斤後變帥變年輕，讓老婆非常緊張。

懶人甩肉法　博士拯救癡肥女兒

因「懶人代謝法」而成名的日本網紅松谷妹，原本是108K的胖妹，一年內砍掉了超過60K！網友肉搜出，原來胖妹的爸爸是松谷博士，親自出手拯救女兒的體重危機，成為日本年度發燒話題！
為了改善嚴重肥胖、被醫師診斷有健康危機的女兒，博士費時五年，投入上億日圓經費，研發出標靶二型專利纖維「塑崩錠」，讓原本體重破表的女兒，成功變成窈窕身材。

▲▼日本博士懶人代謝法，江宏恩葉家妤消脂一大圈 。（圖／業者提供）

▲ 拯救自家女兒體重危機而聲名大噪的松谷博士。

葉家妤感謝江宏恩 復出民視八點檔

葉家妤感謝信中提到：「我感謝江宏恩大哥。結婚後，息影快七年，這幾年我生了兩個可愛的孩子，安逸幸福的生活讓我胖了至少7公斤，去年一個令我心動不已的戲劇演出角色，讓我想用最好的狀態回到觀眾面前，但我卡關了。還好宏恩大哥他無私的分享給我他成功甩去20公斤的方法，我用了半年，看到自己的改變。今年，民視最新的八點檔《黃金歲月》，你們將會在螢幕上看到最有自信的家妤。謝謝宏恩哥。」

▲▼日本博士懶人代謝法，江宏恩葉家妤消脂一大圈 。（圖／業者提供）

▲不少觀眾發現，葉家妤怎麼一集比一集還瘦，讓葉家妤鬆了一口氣，洗刷之前大肚婆的印象。

「日夜兼顧」促進新陳代謝不間斷

塑崩的原理正是『日夜循環』：白天燃燒脂肪、睡眠時代謝！
《日塑崩》利用日本專利「枇杷葉」，白天燃燒體內多餘脂肪，連最難纏上下腹部的肚皮肥油，都能有明顯改善；而睡前食用的《夜塑崩》，其中的五味子成分有助於入眠，更添加了「辣木葉」，睡眠狀態下也可繼續促進新陳代謝。
《日夜塑崩系列》都含有日本專利「標靶二型纖維」，幫助消化道作用、使排便順暢、調整生理機能，食用後會明顯感覺排便順暢；透過日夜循環，讓體重控管更有效率。

▲▼日本博士懶人代謝法，江宏恩葉家妤消脂一大圈 。（圖／業者提供）

▲「日夜塑崩」在屈臣氏、康是美、寶雅等實體通路熱賣到供不應求，甚至一度缺貨。

『塑崩日夜奇蹟』4天3KG！

江宏恩、葉家妤合力推薦『塑崩日夜奇蹟』速甩法寶這裡買！

●官網體驗組： https://lihi1.com/boNc8
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https://www.youtube.com/watch?v=HvdriWuL80w

►油頭、稀疏有救了！

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