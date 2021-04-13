助江宏恩、葉家妤甩30公斤！「日夜塑崩」買氣驚人　網路仿冒多品牌籲挺正貨

▲江宏恩和葉家妤代言的減重輔助食品甩肉成功，近期卻受到仿冒品抄襲困擾。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

知名演員江宏恩過去兩年透過少油少鹽的飲食控管、固定有氧運動，再搭配食用由他推薦代言的減重輔助食品「日夜塑崩」，狂甩了23公斤，從虛胖肥龍恢復成精瘦飛龍，令人驚嘆的變化也讓產品創下熱銷佳績，品牌表示「日夜塑崩」因此賣破50萬組，成績超狂。另一位息影7年、最近復出的本土劇女星葉家妤，日前被拍到飄出濃濃嬸味的暴肥肚腩照，但沒想到她短短幾週就暴風式鏟肉7公斤雪恥，葉家妤特別提到是江宏恩推薦「日夜塑崩」的功勞；品牌指出，由於兩位戲劇大咖親身體驗共甩30公斤的成功見證，加上消費者口碑持續好評，讓「日夜塑崩」成為熱賣的窈窕食品，各通路更是賣到缺貨；但因樹大招風，網路上出現了許多不肖業者仿冒包裝銷售藉機卡油，甚至盜用明星的照片，行徑囂張。

假貨低價促銷 消費者網路誤信食用送醫

爆料公社上就有女網友發文表示，年初看到江宏恩代言「日夜塑崩」，自己也在藥妝店買了幾盒，持續吃了3個月真的瘦了5公斤；正打算再補貨時，看到網頁上有一頁式廣告，價格只有之前買的半價，以為是廠商在做促銷，不疑有他便下單；但吃了一個月竟然出現嚴重的不適感，緊急就醫；事後經查證，居然是買到了網路上的仿冒品。

▲日夜塑崩紅到上爆料公社，有網友反應在網路買的低價方冒品，送醫急診；業者呼籲，不要隨便購買網路上來路不明低價產品。

「日夜塑崩」專利開發 打趴仿冒品

據品牌觀察，坊間號稱是「日夜塑崩」的仿冒品，由於內含成分不明且未經醫師把關，品質相當不具保障，消費者食用後很可能對減重無效又傷身。家醫科林君曄醫師指出，「日夜塑崩」關鍵原料是由日本知名瘦身權威松谷博士所開發，是仿冒品無法達到的效果；她補充「日夜速崩」是透過白天代謝、睡眠時阻斷的方式，達到促進代謝率的加倍效果，白天飲食的時候，「日塑崩」可以幫助代謝食物中的油脂熱量，餐餐下肚就像變成水煮餐；「夜塑崩」則是在睡眠時，幫助促進瘦身激素，不但可以幫助睡眠，還能在睡眠時繼續幫助促進新陳代謝、調整體質，透過日夜循環，讓體重控管更有效率。

業者呼籲 正貨請至指定通路購買

「日夜塑崩」品牌代表指出，陸續接獲消費者反應，先前購買日夜塑崩很有效果，但後來在其他網站上回購，不但不見效果，還產生身體不適的狀況，查證後都是買到一頁式廣告的仿冒品；目前「日夜塑崩」公司已提報請調查單位處理，也呼籲消費者發現可疑商品，可電洽0800-520-367詢問，正貨則可至官網及品牌指定通路訂購，更有保障。

▲日夜塑崩全面改版為雷射包裝膜來杜絕盜版，呼籲消費者可用雷射包裝來辨識真假。



▲消費者發現可疑商品，可電洽0800-520-367詢問，正貨則可至官網及品牌指定通路訂購，更有保障。

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