北市2確診「感染源不明」！搭火車、捷運遊6縣市　吃拉麵、外帶甜點

▲台北市衛生局記者會。台北市政府衛生局專委歐佳齡（左）、疾病管制科長張惠美（右）。（圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市政府衛生局29日公布，新增2例本土確診，分別為案16087和案16077，其中案16087為美國返台的年輕人，曾經在美國期間打2劑BNT疫苗，Ct值為36；個案到透過公車、捷運和火車等交通方式，抵達大安區知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」、中山區知名拉麵店「麵屋一燈」，除了北市外，還有去過基隆、新北、桃園、宜蘭、花蓮等縣市。

台北市衛生局29日召開防疫記者會表示，北市新增2例本土確診（案16087、案16077），分別分佈在中山區、北投區，性別為1男1女，年齡分佈為20多歲至50多歲之間，2人感染源皆不明，還在持續追蹤中。案16087部分已匡列居家隔離8人、43人採檢，3人結果為陰性；案16077匡列接觸者4人，其中1人陰性，該個案足跡較單純，會持續追蹤中。

北市衛生局疾管科長張惠美說明，案16087為一名美國返台民眾，7月23日從美國入境，曾於5月、6月在美期間打過2劑BNT疫苗，7月23日入境和8月5是居家檢疫期滿後採檢PCR陰性，因此回歸社區生活；個案因要回去美國，所以進行再度採檢，8月28日採檢PCR陽性，Ct值高達36，傳染風險低。

張惠美指出，案16087於確診前14天足跡較多，除了在台北市有到一些餐飲店，包括「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」之外，還有去過基隆、新北、桃園、宜蘭和花蓮，目前已通知各地方政府衛生局進行疫調，並要求業者做環境清消。

針對是否公布足跡？張惠美提及，得比對實聯制、電信足跡後才能再做公佈，由於案16087有跨縣市移動，曾搭乘捷運、公車和火車等交通工具，會比對搭乘時間後另行公佈。