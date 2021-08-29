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快訊／美返台年輕人「打2劑BNT仍確診」　曾到北北基、宜花桃遊玩

▲▼北市衛生局記者會。北市食品藥物管理科專員蔡坤儒（左一）、衛生局專委歐佳齡（左二）、衛生局主秘邱秀儀（右二）、疾病管制科長張惠美（右一）。（圖／台北市衛生局提供）

▲北市衛生局記者會。衛生局專委歐佳齡（左二）、疾病管制科長張惠美（右一）。（資料圖／台北市衛生局提供）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心29日公布，新增13例本土確診，其中分別為新北市11例、台北市2例，另確診個案中新增1例死亡。台北市衛生局疾管科長張惠美指出，台北市今新增2例本土，其中案16087為一名美返台民眾，曾經在美國期間打過2劑BNT疫苗，Ct值為36。

指揮中心29日表示，新增13例本土病例，其中9例為居家隔離期間陽性者，為6例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，發病日介於8月16日至8月28日，個案分布為新北市11例、台北市2例；其中9例為已知感染源、4例關聯不明，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

台北市衛生局29日召開防疫記者會表示，北市新增2例本土確診、1例境外移入，境外移入是從中國大陸入境，居家檢疫期間採檢陽性，另本土確診分別分佈在中山區、北投區，性別為1男1女，年齡分佈為20多歲至50多歲之間，2人感染源皆不明，還在持續追蹤中。

北市衛生局疾管科長張惠美說明，案16087為一名美國返台民眾，7月23日從美國入境，曾於5月、6月在美期間打過2劑BNT疫苗，7月23日入境和8月5是居家檢疫期滿後採檢PCR陰性，因此回歸社區生活；個案因要回去美國，所以進行再度採檢，8月28日採檢PCR陽性，Ct值高達36，傳染風險低。

台北市衛生局專委歐佳齡補充，由於個案打過2劑BNT疫苗，所以會將檢體送給中央做抗體檢測，並等待後續結果。

張惠美指出，案16087於確診前14天足跡較多，除了在台北市有到一些餐飲店，包括「深夜裡的法國手工甜點」和「麵屋一燈」之外，還有去過基隆市、新北市、桃園市、宜蘭和花蓮，目前已通知各地方政府衛生局進行疫調，並要求業者做環境清消。

針對是否公布足跡？張惠美提及，得比對實聯制、電信足跡後才能再做公佈，由於案16087有跨縣市移動，曾搭乘捷運、公車和火車等交通工具，會比對搭乘時間後另行公佈。

被問到目前匡列人數？北市衛生局回應，案16087已匡列居家隔離8人，另擴大採檢35人，合計安排43人採檢，目前今早完成21人，其中3人陰性，會持續追蹤接觸者採檢結果。

另外，關於另一名確診者部分，張惠美說明，個案案號為16077，目前匡列接觸者4人，其中1人陰性，其他3人還在追蹤中，不過該個案足跡較單純，會持續追蹤中。

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