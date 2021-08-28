感謝協助防疫　台南市藥師公會贈會員感恩郵票郵摺致意

▲台南市各大醫院、診所及社區藥局藥師，在收到台南市藥師公會致贈的限量款「向防疫人員致敬-感恩郵票小全張」郵摺，都相當高興。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

忙了一整年實名制口罩，再加上為民眾疫苗施打預約，這2年對台南市藥師公會會員來說，是辛勞的付出，台南市藥師公會特別訂製中華郵政發行的「向防疫人員致敬-感恩郵票小全張」之限量款郵摺，送給所有會員，感謝藥師站在第一線為民眾服務，每張感謝卡更用手寫上藥師的名字，讓收到郵摺的藥師備感窩心。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，除了醫藥護等第一線醫事人員忙著防疫事務，郵局的郵差配合搬運口罩、酒精，也相當辛苦，因此，為表示對郵務人員的支持與肯定，在獲知中華郵政與知名手繪畫家幾米合作推出限量的感恩郵票，台南市藥師公會即訂購1750本小全張郵摺來送給藥師會員，也為每位藥師的執業生涯留下協助防疫的重要紀念。

吳振名8月27日代表藥師公會，將這些郵摺送到各大醫院藥局致贈給辛苦的藥師，成大醫院藥劑部主任鄭靜蘭表示，所有藥師在收到公會特別訂做的郵摺都很高興，小全張郵票相當具保存價值，也是藥師協助政府防疫的見證。

身兼台南市藥師公會醫院委員會主委的鄭靜蘭同時也表示，防疫期間，各大醫院除了各項管制措施不能鬆懈，對於藥師的持續教育與用藥安全的嚴謹態度仍不斷在精進，因此，8月27日也邀集醫院藥局主任在成大醫學院藥學系討論線上持續教育課程方案，期望能以藥師的專業來做好市民的藥事照護服務工作。

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