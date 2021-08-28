大學恐成防疫超級大破口！教授提「實體開學」5問：準備好了嗎？

▲大學將在九月中下旬陸續開學。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情趨緩，各級學校將陸續開學，世新大學口語傳播暨社群媒體系教授游梓翔今（28日）在臉書提到，大學將在九月中下旬開學，但大學的防疫指引在哪裡？他憂心指出，如果沒處理好，各大學將可能成為防疫的超級大破口。

游梓翔列舉防疫指引應該思考到的問題，包含，實體或線上授課誰來決定？如果實體授課，規範是什麼？學生用餐的規範為何？是否有通風要求？課外時間的防疫規範是什麼？他提出質疑「若要實體開學，我們的防疫條件真的做好了準備嗎？」

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針對大學的實體或線上授課誰來決定？游梓翔指出，除了年紀夠大或是找辦法去國外打的人之外，老師很多沒打疫苗，打了的也只打過一劑，學生更多沒打疫苗。開學時這個情況很難大幅改善，請問是否要全面線上授課？宣布全面線上授課是個需要承受壓力的決定，沒有明確指引，行政人員經常是先實體再說。

實體授課的規範是什麼？游梓翔說，實體授課目前只有一個室內80人和戴口罩的空泛規定，請問是否有社交距離的最低要求（包括教室內和廊道樓梯電梯空間）？是否有室內這個「室」的最低坪數要求？授課中是否允許分組討論或是其他需要互動的方式？

學生用餐的規範為何？游梓翔表示，大學學生並沒有固定班級，面對脫下口罩用餐的高風險狀態，規範是什麼？社交距離要加倍嗎？需要梅花座嗎？需要禁止交談嗎？多數大學，特別是私立大學的餐廳將不可能有這樣的座位空間，這代表很多人要四散到各個教室去用餐嗎？那就是到處脫下口罩了。

對於是否有通風要求？游梓翔提到，開學時天氣可能仍然炎熱，如果像專家所說，病毒可能透過氣溶膠傳播，必須保持通風，是否有室內通風的指引？例如是否需要強制開窗？沒有窗或位於地下空間的教室該怎麼做呢？要知道授課至少都是共處一室在兩小時以上，而且必然會有頻繁的說話。

至於課外時間的防疫規範是什麼？游梓翔也說，學生下課以後，如果是在室內討論與社團活動，是否口罩必須始終戴著？這做得到嗎？

游梓翔強調，其實就像科特勒在《行銷5.0》說的，疫情正是一個全面邁向「數位就緒」（digital-ready）的契機，但因為很多的配套原因，造成不少大學和家長，總是以傳統觀念認為線上授課就帶代表品質低落，因此抗拒線上，但若要實體開學，我們的防疫條件真的做好了準備嗎？