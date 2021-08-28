　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大學恐成防疫超級大破口！教授提「實體開學」5問：準備好了嗎？

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲大學將在九月中下旬陸續開學。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情趨緩，各級學校將陸續開學，世新大學口語傳播暨社群媒體系教授游梓翔今（28日）在臉書提到，大學將在九月中下旬開學，但大學的防疫指引在哪裡？他憂心指出，如果沒處理好，各大學將可能成為防疫的超級大破口。

游梓翔列舉防疫指引應該思考到的問題，包含，實體或線上授課誰來決定？如果實體授課，規範是什麼？學生用餐的規範為何？是否有通風要求？課外時間的防疫規範是什麼？他提出質疑「若要實體開學，我們的防疫條件真的做好了準備嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對大學的實體或線上授課誰來決定？游梓翔指出，除了年紀夠大或是找辦法去國外打的人之外，老師很多沒打疫苗，打了的也只打過一劑，學生更多沒打疫苗。開學時這個情況很難大幅改善，請問是否要全面線上授課？宣布全面線上授課是個需要承受壓力的決定，沒有明確指引，行政人員經常是先實體再說。

實體授課的規範是什麼？游梓翔說，實體授課目前只有一個室內80人和戴口罩的空泛規定，請問是否有社交距離的最低要求（包括教室內和廊道樓梯電梯空間）？是否有室內這個「室」的最低坪數要求？授課中是否允許分組討論或是其他需要互動的方式？

學生用餐的規範為何？游梓翔表示，大學學生並沒有固定班級，面對脫下口罩用餐的高風險狀態，規範是什麼？社交距離要加倍嗎？需要梅花座嗎？需要禁止交談嗎？多數大學，特別是私立大學的餐廳將不可能有這樣的座位空間，這代表很多人要四散到各個教室去用餐嗎？那就是到處脫下口罩了。

對於是否有通風要求？游梓翔提到，開學時天氣可能仍然炎熱，如果像專家所說，病毒可能透過氣溶膠傳播，必須保持通風，是否有室內通風的指引？例如是否需要強制開窗？沒有窗或位於地下空間的教室該怎麼做呢？要知道授課至少都是共處一室在兩小時以上，而且必然會有頻繁的說話。
至於課外時間的防疫規範是什麼？游梓翔也說，學生下課以後，如果是在室內討論與社團活動，是否口罩必須始終戴著？這做得到嗎？

游梓翔強調，其實就像科特勒在《行銷5.0》說的，疫情正是一個全面邁向「數位就緒」（digital-ready）的契機，但因為很多的配套原因，造成不少大學和家長，總是以傳統觀念認為線上授課就帶代表品質低落，因此抗拒線上，但若要實體開學，我們的防疫條件真的做好了準備嗎？

►什麼！室內也能烤肉

ET快訊
一週16境外全Delta！　醫嘆：爆料犧牲後「制度就改了」
2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多是它
趙薇「徹底斷送27年演藝生涯」！　官媒還點名2人：到了終點線
快訊／外物入侵！台鐵南下、北上列車延誤　4車站受阻
BNT今下午2點開搶　注意「1件事」絕對要避免
跟風驗DNA臉綠慘！　養兒11年才知是別人的種
「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？　結局潰堤了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「民眾鋸樹倒塌」壓到電車線！台鐵新豐=新竹列車延誤

一週16境外全Delta！確診者送急診採檢「真的不行」　醫：犧牲後改了

大學恐成防疫超級大破口！教授提「實體開學」5問：準備好了嗎？

2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多的是它

買LINE「全家福主題」！人妻下單後糗炸：別人的老公

大台北亮高溫燈號！熱傷害「高危險」時段曝　圖解午後雷雨熱區

高端疫苗受歡迎初體驗　 25號針「一點也不痛」只有「肚子餓」

課上一半嗆混帳！補教師私訊「下次對你不客氣」　學生怕到不敢說

染疫船長唯一連結是他！48hrs危機應變　台中港16人PCR現況曝

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？　結局潰堤了

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

直男拿女友月亮杯傻問「這是啥」 下秒當shot杯乾掉...讚大小剛好

車禍昏迷指數3！男大生奇蹟清醒　積極復健「重新站起」母感動落淚

有多懶？外送員「直直衝」民宅　撞壞大門！下秒裝沒事繼續送餐

阿嬤遛養21年巨龜！幼時僅10cm大　憂無法照顧牠一生：盼有緣人接手

留學陸生疑接受「採訪」因言獲罪 公安找家人問話！遭威脅刪片回國

快訊／「民眾鋸樹倒塌」壓到電車線！台鐵新豐=新竹列車延誤

一週16境外全Delta！確診者送急診採檢「真的不行」　醫：犧牲後改了

大學恐成防疫超級大破口！教授提「實體開學」5問：準備好了嗎？

2點開放登記BNT！一張圖看「3大主流疫苗」　副作用最多的是它

買LINE「全家福主題」！人妻下單後糗炸：別人的老公

大台北亮高溫燈號！熱傷害「高危險」時段曝　圖解午後雷雨熱區

高端疫苗受歡迎初體驗　 25號針「一點也不痛」只有「肚子餓」

課上一半嗆混帳！補教師私訊「下次對你不客氣」　學生怕到不敢說

染疫船長唯一連結是他！48hrs危機應變　台中港16人PCR現況曝

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？　結局潰堤了

運價指數創新高　法人看旺貨櫃三雄長榮、陽明、萬海Q3獲利達高峰

快訊／「民眾鋸樹倒塌」壓到電車線！台鐵新豐=新竹列車延誤

陽岱鋼本季首升一軍展笑顏　巨人盼成打線「起爆劑」

被容嬤嬤扎過都出事！《還珠格格》5主演4個形象全毀…他還雇凶綁人

歐尼爾:布萊恩是最接近喬丹的人　但現役沒人可比布萊恩

一週16境外全Delta！確診者送急診採檢「真的不行」　醫：犧牲後改了

老公身邊多出小三！貼緊手臂還摸胸　她拍下超閃一面：我是多餘的

艾德里奇退休想重返已多支NBA球隊測試　可能重回籃網

共同防堵非洲豬瘟　台南市環保局端完整配套籲業者全力配合

恐攻細節曝！IS炸彈客走向美軍自爆　現場屍塊像被龍捲風吹上天

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

鄧佳華曝神秘女「宜軒」：沒退路！全台宜軒傻眼

蘭潭水庫旁驚見「神秘洞穴」！網曝洞內情況

「客家太太用藥水泡大腸」　網紅阿嬤灑淚道歉

SOD斥資上億請巨乳女星下海？AV達人給答案

性感教主開箱5件吊帶襪！　火辣穿脫畫面公開

臉書「聞氫哥之亂」　本尊真面目曝光！是小鬍子型男

爸爸「叭叭」接小孩　師怒：當我檳榔西施

BNT下午開搶「一件事」絕對避免！

大樂透1注獨得！今彩539頭獎3注中

19歲就是等不到疫苗！陳時中曝後續規劃

更多熱門

相關新聞

台東校園大清消　力拼10天內完成165所校區

台東校園大清消　力拼10天內完成165所校區

國內疫情警戒降級，全國高級中等以下學校將於9月1日開學，台東縣長饒慶鈴特別指示，將於10日內完成165所校園清消防疫作業，提供師生及家長安全安心的校園環境，迎接孩子們回到學校開心學習。

北捷運量回升！智慧系統亮燈管制人流

北捷運量回升！智慧系統亮燈管制人流

北市國中管樂社「透明泡泡」防疫！反遭檢舉　陳時中：誰說不行？

北市國中管樂社「透明泡泡」防疫！反遭檢舉　陳時中：誰說不行？

開學季到來　學生最愛6款CP值超高智慧手機一次看

開學季到來　學生最愛6款CP值超高智慧手機一次看

逼學狗叫強迫發生性行為！ 女子瘀青照怒揭大學院長之子施暴

逼學狗叫強迫發生性行為！ 女子瘀青照怒揭大學院長之子施暴

關鍵字：

大學防疫破口教授開學

讀者迴響

熱門新聞

網紅「Gino勁宥」性侵女直播主　強拉廚房逞慾

WHO官網驚見「高端」！抗體數據曝光

「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？

老公去年剛過世　教師2子喪命、1子截肢

Gino勁宥性侵女同事！趁私下商談「不悔改硬上第2次」

即／大樂透5.1億一注獨得　億萬富翁誕生台中

純情男照顧3年的「女友姑媽」竟是女友本人

福原愛示好中國「暴瘦打球」照曝光

鄭爽GG了！「被下令永久禁言」官方開鍘罰13億

選BNT要重排？莊人祥教一招排序不影響

7萬妹提結婚！34歲男友「存款沒40萬」窮養觀嚇到她

35年漲2千萬！爸媽「月領7萬退休金」：賣房嗎

屏東阿嬤養「超大烏龜」！1原因讓她超擔心

連家人都騙！男樂透中15億瞞10年　靠「這招」月領防揮霍

BNT今開放意願登記！12大QA一次看懂

更多

最夯影音

更多
砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折

砰！直行機車「撞上轉彎垃圾車」　高速衝撞車毀...騎士噴飛腳骨折
騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

騎士停路外草皮拍追焦照遭開單 與警爭論「結局反轉」撤單不罰

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

趙薇「一夜被消失」辱華GG了！ 7大罪狀被挖出修理「慘成劣跡藝人」

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

外送員「質疑店家拖時間」怒罵　老闆護店員嗆：沒路用難怪跑外送

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面