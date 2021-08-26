世界佛教正心會送愛心　捐贈台南實物愛心銀行助弱勢

▲社團法人世界佛教正心會，捐贈200箱泡麵及200罐肉鬆予台南市社會局的實物愛心銀行，由社會局長陳榮枝代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社團法人世界佛教正心會，26日由台南分會長蔡麗芬率副會長林慶和、執行秘書鄭文立等人，代表捐贈200箱泡麵及200罐肉鬆予台南市社會局的實物愛心銀行，由社會局長陳榮枝代表接受並回贈感謝狀。

社會局長陳榮枝感謝社團法人世界佛教正心會，於疫情期間發揚慈悲，以實際行動支持台南市社會局，協助轄內弱勢家戶，使實物愛心銀行能有更充足的物資供弱勢民眾領用。

社會局陳榮枝局長表示，社團法人世界佛教正心會創辦以來熱心公益，致力於關懷社會弱勢。尤其今年因新冠肺炎疫情嚴峻，全國宣布第三級警戒，導致許多家庭面臨生計問題，生活陷入困境，該會隨即於全國各地發放愛心物資。其中便包含台南市實物愛心銀行，後續會妥善運用本次捐贈之愛心物資，讓民間資源真正幫助到需要的對象。

社會局表示，實物愛心銀行的服務對象為設籍或實際居住台南市且有物資需求的弱勢民眾，民眾可持身份證明等文件至各分行提出申請，由社工進行評估、核予點數額度，民眾再依點數自行選擇所需的等值物資，滿足基本生活所需。本年度截至7月底，10間實物愛心銀行受贈計市價約474萬9000餘元之愛心物資，共18099人次的弱勢民眾受益。另外，實物愛心銀行除平時提供經濟弱勢及遭遇急難之家庭或民眾緊急生活物資外，也視民眾實際需求連結資源，提供多元性的服務。

黃偉哲市長表示，今年因疫情影響，過往許多宗教團體、企業行號等團體舉辦之普渡活動取消或降低規模，導致許多仰賴普渡募集物資的社福團體也因此大受影響。對此，市長呼籲宗教團體、企業行號或者個人若有舉行普渡儀式，歡迎捐贈給台南市實物愛心銀行，使有福利需求之弱勢民眾可以獲得即時性、便利性之服務。盼各界一起響應善行義舉，共同參與市府協助弱勢的行列。惟有集眾人之力，方能成眾人之事，透過公私協力，一起打造理想美好的台南市。

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