　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

世界佛教正心會送愛心　捐贈台南實物愛心銀行助弱勢

▲社團法人世界佛教正心會，捐贈200箱泡麵及200罐肉鬆予台南市社會局的實物愛心銀行，由社會局長陳榮枝代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲社團法人世界佛教正心會，捐贈200箱泡麵及200罐肉鬆予台南市社會局的實物愛心銀行，由社會局長陳榮枝代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

社團法人世界佛教正心會，26日由台南分會長蔡麗芬率副會長林慶和、執行秘書鄭文立等人，代表捐贈200箱泡麵及200罐肉鬆予台南市社會局的實物愛心銀行，由社會局長陳榮枝代表接受並回贈感謝狀。

社會局長陳榮枝感謝社團法人世界佛教正心會，於疫情期間發揚慈悲，以實際行動支持台南市社會局，協助轄內弱勢家戶，使實物愛心銀行能有更充足的物資供弱勢民眾領用。

▲社團法人世界佛教正心會，捐贈200箱泡麵及200罐肉鬆予台南市社會局的實物愛心銀行，由社會局長陳榮枝代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局陳榮枝局長表示，社團法人世界佛教正心會創辦以來熱心公益，致力於關懷社會弱勢。尤其今年因新冠肺炎疫情嚴峻，全國宣布第三級警戒，導致許多家庭面臨生計問題，生活陷入困境，該會隨即於全國各地發放愛心物資。其中便包含台南市實物愛心銀行，後續會妥善運用本次捐贈之愛心物資，讓民間資源真正幫助到需要的對象。

社會局表示，實物愛心銀行的服務對象為設籍或實際居住台南市且有物資需求的弱勢民眾，民眾可持身份證明等文件至各分行提出申請，由社工進行評估、核予點數額度，民眾再依點數自行選擇所需的等值物資，滿足基本生活所需。本年度截至7月底，10間實物愛心銀行受贈計市價約474萬9000餘元之愛心物資，共18099人次的弱勢民眾受益。另外，實物愛心銀行除平時提供經濟弱勢及遭遇急難之家庭或民眾緊急生活物資外，也視民眾實際需求連結資源，提供多元性的服務。

▲社團法人世界佛教正心會，捐贈200箱泡麵及200罐肉鬆予台南市社會局的實物愛心銀行，由社會局長陳榮枝代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，今年因疫情影響，過往許多宗教團體、企業行號等團體舉辦之普渡活動取消或降低規模，導致許多仰賴普渡募集物資的社福團體也因此大受影響。對此，市長呼籲宗教團體、企業行號或者個人若有舉行普渡儀式，歡迎捐贈給台南市實物愛心銀行，使有福利需求之弱勢民眾可以獲得即時性、便利性之服務。盼各界一起響應善行義舉，共同參與市府協助弱勢的行列。惟有集眾人之力，方能成眾人之事，透過公私協力，一起打造理想美好的台南市。

「花蓮遠雄悅來1泊1食豪華海景雙人平日住宿券」

►靠一台小機器，戒掉手搖飲！

ET快訊
李應元健康因素辭駐泰代表　返台現身機場瘦一大圈
快訊／「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行慘死畫面曝
接種高端爆4猝死！這縣市診所「爽約率攀升」：改等莫德納
國民女友羅嘉翎穿「+0」球衣　秀奪牌動作轉身360下壓開球
23歲校花「3年前不雅片外流」慘落選　痛心還原事發情況
航運將步上台積電後塵？　內行人點出關鍵酸：差很多
全時勞工1萬元補助擴大至2類人　已有24.8萬人領到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園首輛「行動沙龍車」9月上路　巡迴關懷據點為長者提供服務

世界佛教正心會送愛心　捐贈台南實物愛心銀行助弱勢

台南酒吧復業疑違反防疫　六分局說話了…

台東野放綠蠵龜！3年前遭誤捕「全身都是病」　如今勇猛奔大海

慶讚中元送關懷　北健捐贈祥育教養院普渡物資

台南產業蓬勃青年「南漂」成趨勢　黃偉哲親赴台北徵才

嘉義大學資源挹注　嘉義市實驗教育課程發展中心揭牌

台南放寬公園設施加強清消　黃偉哲：落實防疫安心休憩

普發現金2000還不夠　嘉義市購物節再推600元「嘉遊金」

台南防堵非洲豬瘟　印製多國語言防疫資料向新住民宣導

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

外送員遭婦人擊落「險被車輾過」　餐點還滾出！她突走馬路引熱議

王思佳為老公險變月子中心奧客XD　曝女兒小名「美美」：Double水～

犬奴想玩魔術杯被擺一道　旺財：人類真是有趣的生物

扯！高速公路驚見「超狂螃蟹車」 橫穿分隔島...後方駕駛嚇傻急煞

林志炫「要舞者純跳舞」拒讓隊友唱歌　李響氣喊「像伴舞」：寧願退賽也不會跳

桃園首輛「行動沙龍車」9月上路　巡迴關懷據點為長者提供服務

世界佛教正心會送愛心　捐贈台南實物愛心銀行助弱勢

台南酒吧復業疑違反防疫　六分局說話了…

台東野放綠蠵龜！3年前遭誤捕「全身都是病」　如今勇猛奔大海

慶讚中元送關懷　北健捐贈祥育教養院普渡物資

台南產業蓬勃青年「南漂」成趨勢　黃偉哲親赴台北徵才

嘉義大學資源挹注　嘉義市實驗教育課程發展中心揭牌

台南放寬公園設施加強清消　黃偉哲：落實防疫安心休憩

普發現金2000還不夠　嘉義市購物節再推600元「嘉遊金」

台南防堵非洲豬瘟　印製多國語言防疫資料向新住民宣導

激戰90分鐘腳掌爆血　非洲餓豹攻擊豪豬失敗

志村健死後1年半…愛犬血癌病逝！　等不到主人回家「不吃不喝」

販賣機111年起須開發票　設備汰換將耗資數十億

江少慶、陳冠宇都挨轟 　餅總：中職是打者聯盟

快訊／「東門鴨莊少東」北宜撞對向水泥車　遭輾拖行慘死畫面曝

吃熱食前「7類塑膠編號」一圖先看懂！專家警告：這號碼恐致癌

中華男籃無退路　「兩賽制」關鍵第2戰必須贏關島6分

18歲以下P-TECH開發者大賽　台灣隊奪全球冠軍！

拍檔科技搶新零售商機！董座陳其宏：提供軟硬體、IT維運　優化營運效率

「國民女友」封號　羅嘉翎：慢慢適應還不錯

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

地方熱門新聞

高雄驗出首例非洲豬瘟荷葉包肉

一家四口登山迷途　警消搜救4小時尋獲

Garmin投資90億看好台南

麻豆月餅非洲豬瘟陽性南檢偵辦

幾十年沒回「忘了娘家在哪」　警助7旬嬤找到弟

麻豆可疑肉品月餅呈陽性反應！警追源頭

台中里長哭哭！823人只中15萬6400元

學做早餐欲回國開店　看護女移工夢想被中斷

台東水泥預拌車翻落田！　24歲駕駛「甩噴車外」傷重身亡

以為老婆斷氣了！南投男傷心報案

職場學習及再適應計畫助二度就業

賦予二手物新任務　台東二手好物藏寶圖大公開

台南市勞工局保障勞工權益

台南火車站前新動線

更多熱門

相關新聞

台南酒吧復業疑違反防疫

台南酒吧復業疑違反防疫

台南市南區台南市警六分局旁1家酒店被指控涉嫌有女坐檯，並違反防疫規定，六分局指出，該店營業目為飲料店業、飲酒店業及煙酒零售業，故認定為市府可容許營業範圍，但須符合防疫規定，經查該店均有符合二級防疫規定相關措施，且無女陪侍之情形。

黃偉哲親赴台北徵才

黃偉哲親赴台北徵才

台南放寬公園設施加強清消

台南放寬公園設施加強清消

台南防堵非洲豬瘟

台南防堵非洲豬瘟

台南疫苗劑次涵蓋率達突破4成

台南疫苗劑次涵蓋率達突破4成

關鍵字：

佛教正心會愛心捐贈台南實物愛心銀行

讀者迴響

熱門新聞

五倍券樣張今亮相！去哪領怎麼用　5大QA一次看

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多

逼近7萬元！史上最貴iPhone來了　4款機型、多色可選

以為中威力彩1千萬！她秒提離職　下秒臉綠

忘保險套！他強力膠「封鳥」激戰慘死

出國奪冠卻失業　龍龍淪打工族淚崩

即／彰化22歲大學生打完高端「全身癱軟」！

五倍券確定10月發行！去哪領、怎麼用？　10大QA懶人包一次看

男主持人錄影「起生理反應」！

館長打高端過一天　曝身體狀況

拓也哥近況曝...小腿截肢　友人：他樂觀面對

鄧佳華離職日月光！PTT爆內幕「HR被高層電翻」

快訊／4人打高端後猝死「藍營要求停打」　侯友宜說話了

作家陸之駿猝死解剖！死因出爐

即／基隆30歲夫妻打高端　今晚再次送醫

更多

最夯影音

更多
23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」

23歲辣妹戀上大叔狂曬豪奢生活 曝背後金主「54歲帥男友真面目」
「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

「想帶我到小房間」女看牙醫遭強吻　醫出面坦承家人知情：只追已婚女

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

接電話撞倒「1萬7千元茅台酒」！　陸酒行老闆心痛手捧：快喝別浪費

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

男子練習場學騎車「報復性擺頭」　動作超大！車內駕駛目睹魔性大笑

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

春風「蹲地擦藥+幫撥蝦」大展台客浪漫　「騎歐兜賣」載女神約會..掏花束：我愛妳餒

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面