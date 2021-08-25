二手輔具新生命授旗　黃偉哲：捐贈二手輔具為自己種福田

▲台南市政府25日在南區金華社區活動中心辦理「二手輔具新生命、便利取得免擔心」計畫授旗儀式，由市長黃偉哲頒贈聘書及「二手輔具資源站」關東旗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府25日在南區金華社區活動中心辦理「二手輔具新生命、便利取得免擔心」計畫授旗儀式，由市長黃偉哲頒贈聘書及「二手輔具資源站」關東旗，給參與計畫的38位社區照顧關懷據點代表。

市長黃偉哲表示，南市府對於資源共享很重視，目前二手輔具回收率只有8%，希望藉由這個啟動計畫能讓更多經濟困難的人，透過社會局和社區的管道，能夠取用到二手輔具，讓意外受傷的時候可以使用，不需要購買新的輔具增加經濟負擔，對於經濟弱勢的人是很大的幫助。

黃偉哲說，二手輔具計畫站在政府的立場是物盡其用；站在捐贈人的立場是積功德；站在受贈人的立場是節省了開銷度過難關，能夠早日痊癒康復，這是三贏的事情，所以，請市民朋友踴躍捐贈家裡不需要的二手輔具，發揮對社會的愛心、對社會的幫助，社會局和社區能對本次的計畫全力協助配合，表示太感謝了。



「二手輔具新生命、便利取得免擔心」計畫，在鼓勵市民可將不需使用之輔具交由清潔隊回收至輔具中心維修消毒，再配送至資源站供有需求者就近選用，藉輔具的環保再生達成善與愛的循環。

社會局長陳榮枝表示，每年申請輔具補助之經費，平均約1億1千多萬元，如有二手輔具替代，將可節省大量經費，以集結各方既有資源擴大提供最貼心、便利的服務為目標，透過二手輔具資源站，賦予本來已被閒置的輔具新生命，也讓有需要的市民朋友都可以就近、快速、無負擔地獲得輔具的協助，感謝分布於本市37區內的38個社區照顧關懷據點，願意提供場地、人力，幫助南市府執行這項計畫，也鼓勵更多據點加入，讓布點更為綿密，對民眾更加便利。

台南市政府社會局設有3處輔具資源中心及5處據點，委託華仁基金會、伊甸基金會提供包含各類輔具免費評估、輔具相關問題諮詢、輔具維修租借與二手輔具回收媒合等服務，過去每年服務約4萬8千人次，其中二手輔具服務部份，每年約回收2000餘件及媒合約600件次，因此推動本項計畫，民眾可將不需再用的輔具交由清潔隊資源回收車或輔具資源中心，加以清潔、消毒、維修後，再提供需要的民眾申請使用，以節省民眾支出及達資源回收再利用的環保概念。

另將提供簡易輔具如助行器、輪椅就近放置各關懷據點及輔具資源站，供里內居民臨時需要之使用，當民眾因故需臨時、短期使用時，可就近索取，不用負擔任何費用，民眾亦可下載社會局社福地圖APP，查詢各站點現有的輔具項目。

目前台南市共有三處社會局委託設置的輔具資源中心，分別在台南市政府無障礙之家的永華輔具中心，聯絡電話2098938；佳里工業區管理中心的佳里輔具中心，聯絡電話7266700；及官田老人養護中心的官田輔具中心，聯絡電話5790636。市民若有輔具相關問題都可就近洽詢。市議員沈震東、李啟維、林美燕、穎艾達利Ingay Tali、社會局長陳榮枝等偕同市長出席，承接社會局輔具資源中心業務的華仁基金會主任高瑞平與伊甸基金會區長張盟宜也出席活動。

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