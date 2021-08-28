境外移入「4人突破性感染」廠牌曝！　首見印度自行研發疫苗

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增6例境外移入COVID-19病例，分別自法國、美國、越南、巴基斯坦、柬埔寨及其他國家移入，其中4人打過疫苗，且均為突破性感染，指揮中心也公布接種疫苗廠牌。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自法國(案16065)、美國(案16066)、其他(案16067)、越南(案16068)、巴基斯坦(案16069)、柬埔寨(案16070)入境，入境日介於今(2021)年8月7日至8月27日。

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醫療應變組副組長羅一鈞表示，境外移入個案中，有2名接種過AZ疫苗、1名接種過印度自行研發的疫苗Covaxin，還有一人接種過大陸國藥疫苗，均已接種過2劑滿14天，符合突破性感染定義，但接種過Covaxin、國藥疫苗者，分別在6、7月於柬埔寨、越南確診。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月26日累計公布14,748位確診個案中，已有13,674人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,618,184例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,600,433例排除)，其中15,960例確診，分別為1,398例境外移入，14,509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。 2020年起累計833例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。