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中秋節必賞！花蓮文旦柚上市　微酸回甘黃金比例令人欲罷不能

▲▼花蓮縣政府在瑞穗鄉農會舉辦文旦柚產地收成上市記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府在瑞穗鄉農會舉辦文旦柚產地收成上市記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府27日在瑞穗鄉農會舉辦文旦柚產地收成上市記者會，廣邀各界貴賓與台灣女婿吳鳳，推廣全國第一的花蓮文旦柚，現場也展示文旦柚加工品，縣長徐榛蔚也到場為柚農喝采，期盼未來能讓國際看見花蓮文旦柚！

花蓮文旦樹在大山大海的滋養下生長，造就了平均13.5度以上的老欉文旦並且包住了0.3%~0.4%的黃金微酸感，層次豐富，讓花蓮文旦柚成為了中秋佳節最好的送禮選擇，也成為很多外銷商積極購買並出口的對象。

▲▼花蓮縣政府在瑞穗鄉農會舉辦文旦柚產地收成上市記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

230公分的人造柚樹，代表今年花蓮文旦柚豐收的寓意。

徐榛蔚說，今年東部天氣穩定，不似西部連續大規模降雨造成農作物嚴重損害，花蓮文旦柚因氣候條件得宜品質格外優良，各界銷售通路爭相引入花蓮文旦柚。目前與在地小農簽訂合作契約之外銷商就超過10家，累積外銷數量已逾千噸，更持續有不少外銷商選擇從花蓮拉貨以出口到大陸、日本等地區。

▲▼花蓮縣政府在瑞穗鄉農會舉辦文旦柚產地收成上市記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

台灣女婿吳鳳（中）與縣長徐榛蔚力推花蓮文旦柚。

記者會特別打造230公分的人造柚樹，代表2021年花蓮文旦柚豐收的寓意，並且設立攤位展示區，展示區內除了文旦柚之外，有許多與外界廠商共同合作打造的加工產品，像是防疫必備的手工皂、洗手液、每年都賣到缺貨的「旦是柚何奈」啤酒以及各式各樣的文旦柚糕點等等，文旦復興創辦人表示，花蓮縣文旦柚產量全國第一，有機和產銷履歷的驗證面積不斷成長。口感上除了甜也帶微酸，這種甜酸混合的黃金比例就是讓消費者欲罷不能的秘密。

▲▼花蓮縣政府在瑞穗鄉農會舉辦文旦柚產地收成上市記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼現場攤位展示文旦柚加工產品。

文旦柚不僅食用口感特殊，延伸效益多元，縣政府更拓展相關觀光效益：像是玉溪地區農會今年11月14日舉辦的「2021鐵馬文旦追香樂」，除了讓民眾可以認識文旦柚之外，現場還有在地農產品DIY等特色活動，非常適合親子共遊，另外在每年的3月份，瑞穗農會也會舉辦提前探望「文旦柚寶寶」的柚花馬拉松活動，希望藉柚花飄香時節舉辦路跑，從開花就能夠受到市場及消費者關注，打響知名度，也為明年柚子提前行銷。

▲▼花蓮縣政府在瑞穗鄉農會舉辦文旦柚產地收成上市記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長吳昆儒提及，縣府協助青農發展智慧農業，利用土壤檢測器檢測土壤含水率，連結自動灌溉設備。灌溉模式調整下，用水量為過去的10%，產量卻增加了20%，搭配全臺唯一的糖度檢測儀器透過紅外線掃描，進行非破壞性的文旦柚品質鑑定，使近年出售的花蓮文旦柚平均甜度皆掌握在13.5度以上。

今年縣府還將舉辦線上抽獎活動，自9月1日起，消費者利用「2021花蓮文旦柚型錄」購買任一家花蓮文旦柚，即可獲得獎券序號，並至活動官網填寫序號及連絡資訊，就有機會獲得「柚香手工皂禮盒」、「柚香防疫組」、「文旦柚牛軋糖」等多項好禮。

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