志航國小推數位新生活　智慧型機器人迎新生超吸睛

▲▼嘉義市志航國小一年級新生迎新活動推出機器人吸目光。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

志航國小辦理小一新生迎新活動，嚴守教育部日前宣布高中級以下學校開學防疫指引，由新生自主學習參與，更邀請智慧型機器人Zenbo在校門口迎接新生，頗為吸睛。Zenbo也是防疫小天使，除歡迎打招呼之外，也提醒大家要遵守防疫規範。

迎新活動開始由校長、家長會長先致贈每位新生象徵智慧的「文昌智慧對筆」、象徵把握成功的「握筆器」以及圖書繪本一冊；啟動學習的儀式感，由校長會長帶著小一新生，走過象徵平安、聰明、勤學、惜福及快樂的五道學習門，開啟小學學習生活的扉頁。

結合「嘉義市科技領航STEAM創課元年」教育政策，志航國小展現科技行動力以機器人來歡迎新生，有凱比機器人唱歌說故事、Zenbo的智慧問答大考驗及Alpha機器人的動感舞蹈演出，吸引了小一新生的目光，也讓新生對AI人工智能有初步的接觸。

為提升新生開學的適應力，學校設計六個學習闖關活動，分別有「作伙來健康」、「清氣來匆沖」、「初心繪夢想」、「作伙來環保」、「歡喜穿新裳」、「認識三好校園」等，由志航的老師帶孩子認識校園環境，了解學校環境設施，以及學習穿搭服裝表現適切儀容。

校長吳秋鋒表示，志航國小今年以『志航好小子!牽手 Zenbo上學趣!』作為新生入學活動主軸，也因為現在孩子身處數位環境，未來的生活與學習都跟數位科技緊密相連，特邀三位機器人揭開新生入學序幕，來啟動孩子數位與科技的學習量能，尤其在疫情期間，邀請機器人擔任防疫大使，可以提高新生對防疫工作的學習力與注意力。

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