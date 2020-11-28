科大酒店版迎新200師生嗨！4辣妹貼男同學「水蛇纏繞」　校：懲處

記者唐詠絮、徐愷昕／彰化報導

彰化建國科技大學27日舉辦迎新活動，卻失控爆出如同「酒店狂嗨」影片，片中一男坐在椅子上，有4名穿著性感的正妹圍繞勁舞。對此，校方證實確有其事，但台上5女都是表演人員，並非學生，目前已警告禁止並會檢討，將在周一（30日）討論如何懲處相關人員，往後也不得有類似表演。

▲彰化建國科技大學27日迎新活動上，有4名女舞者圍繞一名男子跳舞。（圖／翻攝PTT）

有網友在PTT以「驚！建X科技大學把學校果真當成夜店玩…」為題發文並附上照片，網友看完紛紛留言，「我當初幹嘛認真讀書」、「招生廣告嗎」、「有些學校的熱舞社表演會穿這樣，每次看到都很佩服」、「明天誰要跟我一起去註冊」、「我覺得你們真的大驚小怪」。但也有部分網友認為這其實沒什麼，「都什麼年代了，就好玩而已，又不是有嗑藥呼麻」，覺得不需要大驚小怪。

畫面中可見一名男同學坐在椅子上，被身旁4名穿著清涼的舞團女郎簇擁磨蹭、勾引動作都超級性感，此時現場情緒也嗨到最高點。有關這樣「四女圍一男」的表演橋段，校方第一時間說當時師生都不知情，被ptt爆料後，今（28）日再度改口。

主任郭坤煌接受電訪時表示，迎新活動內容原本沒有這個橋段，完全是脫稿演出，活動進行大約3至5分鐘，表演團體與男同學沒有肢體接觸，現場大約有200名師生觀看，未來校方會針對表演活動內容會加以詳查，引發外界煽情遐想，深感抱歉。

校方再坦言，活動表演的女郎也不是學生，學校在迎新活動舉辦前，曾提醒學生要注意內容，由於此次行為實在不宜，未來除提醒學生不要再犯外，也會進行檢討，周一（30日）將討論如何懲處相關人員。

▲校方證實確有此事，周一將討論如何懲處相關人員。（圖／翻攝PTT）