討厭團康！大一妹「沒去迎新會怎樣」　網曝最大缺點：很不方便

▲原PO擔心不去參加宿營，就會一直邊緣下去。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

每到9月就是大學入學季，多數系所會陸陸續續辦活動，讓新鮮人融入大學生活。就有一位女大生在PTT的WomenTalk板上表示，系上要辦迎新宿營，但她根本不喜歡團康活動，還覺得迎新「這種活動就是去給學長認識的」，但整個系的小大一都去了，就她一個人還在邊緣，忍不住發問「迎新宿營沒去會怎樣嗎？」

這位女大生文中直呼「小妹生平最痛恨團康活動，大一仔去參加這種活動就是去給學長認識的鵝以（而已）」，但是整個系的人都要去參加迎新，事前籌備其他人還很熱絡，「就我一個人還在邊（邊緣），診半（怎辦），迎新宿營沒去會怎樣嗎？」

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貼文一出，馬上有過來人點出「最大缺點」，「會省下一筆錢，很不方便」、「會省好幾千」、「可以把錢省下來拿去買好多好多的鹽酥雞」、「省一筆錢，不知道怎麼花很苦惱」、「就省了一筆錢，講真的，大部份大學系上辦的迎新宿營，那個收費和活動品質完全不成正比。」

▲不少人點出不參加宿營的「最大缺點」，就是會省一筆錢 XD（示意圖／記者張一中攝）

至於到底要不要參加宿營，覺得沒必要的網友認為，「不會怎樣，同寢的去完回來都說不如拿來打lol比較爽」、「真正的邊緣人去了還是邊緣」、「我去過2次宿營，同隊的跟我現在幾乎沒聯絡」、「有沒有去我覺得還好，會熟的人不會因為不去宿營就錯過；不會熟的人就算在同一個房間睡覺還是不會熟，」

但也有人說，參加宿營就是多認識一點人，「如果有認識聊得來的朋友，大一大二會比較有伴，不會無聊」、「完全不會怎樣，然後我還是有交到朋友，也從來沒後悔過沒去這件事」、「不會怎樣，但跟同屆的趁機混熟也不錯啊」、「一定要去，可以建立四年的社交圈基礎，先修班社團也是，交朋友用的。」