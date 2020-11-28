科大「慾火迎新」！4內衣辣妹磨蹭1男真實身分曝光「是男學生」

▲建國科大迎新變淫腥，4內衣褲女爽圍1男磨蹭，引起譁然。（翻攝自《PTT》）

圖文／鏡週刊

建國科大近日驚傳迎新有過量腥羶色元素，一名網友在論壇發文表示「把學校當夜店？」並曝光建國迎新舞會當夜照片，只見4名穿著性感身材曼妙的女子，把一名男同學包圍，還有磨蹭、搖晃等害羞動作，引起譁然。建國校方證實確有此事，同時也曝光影片中5位主角身分。

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大學的「迎新」活動一直是新生期待焦點，但近年卻頻傳有超越尺度的事件發生。一名網友在論壇《PTT》發文，以「驚！建X科技大學把學校當夜店！？」做標題，表示自己在網上看到一部影片，裡面4名只穿內衣褲的女子，圍繞著一名坐在椅子上的男生，不時上下近距離磨蹭、做出性感動作，其中一名性感舞者更把手放在男生大腿上肢體接觸，讓人看了鼻血直流。

原po表示「不過這場地是學校吧？真當作夜店在玩了嗎」貼文一曝光引來網友炸鍋回覆，不少人開玩笑表示羨慕「這分明是招生廣告麻」、「好羨慕」、「還有什麼系？入社要收多少？」、「明天誰要跟我一起去註冊」

對此，建國科大校方昨（27）日證實確有此事，表示「4內衣褲女磨蹭1男」是晚上進修部學生會所舉辦的迎新活動，同時說明進修部學生較為社會化，因此才會有這樣的表演。至於4名女舞者跟坐在椅子上的男子，校方強調都是表演團體的成員，並非建國科大學校學生。

校方提及，這個表演團體過往曾受邀來學校演出，但皆沒有這次的脫序行徑，至於在學校如此大尺度的表演，校方表示當時師生都不知情，事後將深入調查，往後也不會有類似行為發生。

而最引發爭議的是坐在椅子上的這名男子，建國科大進修部主任郭坤煌今（28）日也證實，這名坐在椅子上被磨蹭的男生，確實是該校學生，當時舞者為了炒熱氣氛，到台下強拉他上台，他也覺得很突然。



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